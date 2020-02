Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 febbraio 2020/ Capricorno top ma amore per Cancro, Leone e Ariete…

L’oroscopo di Paolo Fox prende banco su LatteMiele per la giornata di oggi, sabato 29 febbraio 2020. Andiamo a vedere i segni al top ricordando che come ogni giorno sulla stazione radio è andata in onda la rubrica Latte e Stelle. Il Toro si può prendere una pausa dagli impegni visto che ci sono numerosi pianeti favorevoli che permettono questo stop. Marte ha iniziato un transito davvero molto positivo e questo potrebbe portare a trovare delle soddisfazioni soprattutto nel prossimo mese. Giove, Marte e Saturno nel segno del Capricorno permettono di prendersi delle rivincite e di sorridere in questo periodo. Attenzione però che le contingenze astrali positive devono essere seguite da azioni e pensieri perché da sole di certo non riescono a risolvere i problemi se non c’è l’impegno. Buona situazione astrologica per i Pesci che in questo preciso periodo possono trovare la forza e la voglia di realizzare i propri desideri.

AMORE – Voltiamo pagina e andiamo ad analizzare l’oroscopo di Paolo Fox nel dettaglio partendo dal campo dell’amore. Il Toro sembra pronto ad affrontare delle conoscenze positive, possono quindi succedere delle cose molto interessanti. Il Cancro trova numerose opposizioni planetarie che invitano ad essere guardinghi in amore. Il consiglio più deciso è quello di evitare di ritrovarsi a puntare su amori impossibili. Il Leone tra oggi e domani si potrebbe trovare di fronte a delle polemiche attorno a rapporti importanti. Si deve capire che al momento rimpiangere una storia d’amore conclusa non serve a niente. Chi vive una storia invece in crisi anche se solida deve capire che forse è il caso di affidarsi a qualcuno per avere la forza di raggiungere i propri obiettivi personali. Per l’Ariete la situazione è molto più tranquilla di tante altre volte.

LAVORO – Ora siamo giunti invece ad analizzare quello che è il campo del lavoro sempre per l’oroscopo di Paolo Fox. Un Giove dissonante potrebbe portare a qualche problema pratico per l’Ariete che deve stare attento ma sa già che a marzo potrà tornare a sorridere. Il Toro può finalmente prendersi una pausa dagli impegni professionali per godersi un po’ la vita, questo anche perché ci sono talmente tanti pianeti favorevoli che ci si può prendere anche questa licenza. La Vergine si potrebbe trovare a dover combattere con strascichi difficili da accettare e che possono creare un po’ di preoccupazione. Forse è il caso di gestire tutto con maggiore tranquillità, evitando inutili preoccupazioni. Inoltre pare decisamente importante avere l’intelligenza e la forza di mettere in atto tutte le proprie principali caratteristiche che a volte sembrano essere dimenticate scegliendo strade sbagliate.



