Oroscopo Paolo Fox oggi 29 febbraio 2020/ Gemelli e Ariete segni al top ma…

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 febbraio 2020: segni al top

L’oroscopo di Paolo Fox per oggi, 29 febbraio 2020, ci porta ad analizzare quelli che sono i segni al top. Ariete: quattro stelle in amore e lavoro, cinque per la fortuna. Il segno è a un primo giro di boa. Questo 2020 offre due opportunità. La prima parte alla fine di marzo e la seconda la avremo alla fine dell’anno. Si è in fase di ricostruzione e investimento. Forse si è un po’ arrabbiati per quello che manca. Di solito si va di corsa, ma questa volta si deve attendere. Gemelli: cinque stelle in amore, quattro per lavoro e fortuna. Il segno sta ritornando ad essere protagonista soprattutto in campo sentimentale. Ultimamente ci si era isolati, Venere nervosa a gennaio ha creato problemi. Si è reduci da un 2019 pesante, ma ora il gioco torna nelle mani. Non ci si rende conto non tanto adesso ma dalla fine di marzo.

Cancro, Pesci e Sagittario segni in crescita

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri ed ecco quelli che invece sono i segni in crescita. Cancro: quattro stelle per amore e lavoro, cinque per la fortuna. Il segno recupera. Ci sono questi pianeti opposti che ogni tanto fanno sentire persi. Ci vorrebbe una persona che cura il segno un po’ e lo ama. Vergine: quattro stelle in amore e fortuna, cinque per il lavoro. Giornata interessante. Ci si avvicina alla metà di marzo con tanti pianeti buoni nell’orbita. C’è una situazione che torna a viverla da protagonista. Pesci: quattro stelle per lavoro e fortuna, cinque per l’amore. Non c’è nemmeno un pianeta contrario. Se c’è una persona che vuole bene e si vuole confermare una relazione è importante. Ci si può dividere tra più relazioni con la scusa di essere compresi. Sagittario: amore, lavoro quattro stelle, fortuna cinque. Si vive un momento interessante per quanto riguarda gli incontri. Più gente si vede e più ci si lascia andare a un’emozione e meglio è.

