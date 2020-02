Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 febbraio 2020/ Leone, Pesci, Capricorno e…

Analisi dell’oroscopo di Paolo Fox per Leone, Pesci e Capricorno

L’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta ad analizzare Leone, Pesci e Capricorno. Leone: Sabato e domenica potrebbe nascere qualche polemica all’interno di alcuni rapporti importanti. Le storie interrotte non dovrebbero essere rimpiante, ma chi si trova coinvolto in una relazione solida un po’ in crisi potrebbe aver bisogno di un piccolo aiuto. Pesci: Una buona situazione astrologica può indicarci la soluzione più semplice per realizzare i propri desideri, ma qualsiasi strada si decida di intraprendere si potrà contare su dei buoni risultati. Lo scopo di questo periodo sembra riuscire a costruirsi una solida serenità per il futuro, e con i mezzi adeguati sarà possibile ottenerla. Capricorno: La presenza di Giove, Marte e Saturno nel segno permette di giocare al meglio le proprie carte per ottenere il più possibile dalle possibilità che si presenteranno all’orizzonte. Queste saranno giornate ricche di sfide e di fatica anche per quanto riguarda i rapporti.

Oroscopo di Scorpione, Sagittario e Acquario: che giornata sarà?

Ora per l‘oroscopo di Paolo Fox soffermiamoci su Scorpione, Sagittario e Acquario. Scorpione: Ora più che mai sarebbe necessario non lasciarsi abbattere dalle difficoltà, ma saper riconoscere in alcuni ostacoli una possibilità per fermarsi e riflettere su quali cambiamenti sarebbe meglio attuare. Sagittario: Attenzione a quei rapporti che potrebbero assumere un atteggiamento di sfida riguardo alcuni progetti che desiderate portare avanti. Sabato e domenica importanti per riavvicinarvi ad una persona che interessa. Acquario: Il desiderio di cambiamento portato da un Urano in avvicinamento si fa sentire in maniera sempre più intensa, ma per riuscire ad ottenerli sarà necessario non uscire troppo dal seminato e tenere sotto controllo alcuni fastidi fisici. Attenzione alle spese.

