Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 gennaio 2020/ AcquariBilancia, Scorpione, Sagittario e…

Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 gennaio 2020: Bilancia, Scorpione, Sagittario

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora ad analizzare Bilancia, Scorpione e Sagittario per la giornata di oggi 29 gennaio 2020. La Bilancia invita gli altri ad essere cauti, questo non è un periodo facile. Se è un periodo in cui si dicono cose di cui ci si pente è perché a volte per mantenere la calma si dice qualcosa di troppo. Lo Scorpione se deve concludere un accordo di lavoro in questi giorni ha delle idee giuste e il primo scoglio sono gli ostacoli delle persone attorno. Si hanno le idee giuste ma non mancano scontri. Oroscopo che trova in recupero e ciò vale anche per chi ha vissuto crisi a livello personale. Il Sagittario ha bisogno di libertà e di poter osservare orizzonti liberi. Questo accade quando si è in campagna. Si desidera questo stile di vita. Tanti amano stare in campagna. Si deve trovare il contatto con le persone.

Previsioni oroscopo Paolo Fox, oggi: Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Capricorno, Acquario e Pesci. Il Capricorno ha buone stelle ma non arrivano da sole le cose. Si devono valutare tutti i progetti. La Luna provoca i ritardi e si detesta proprio questo. L’Acquario deve ritrovare la forma che è stata persa in questi ultimi mesi. Mercoledì va meglio ma giovedì c’è un calo. Le caviglie sono il punto debole ma anche un po’ di fastidi per le emozioni. Quando si fanno tante cose ci si innervosisce. I Pesci mercoledì, giovedì e venerdì hanno giornate importanti. In questi giorni non si è stati bene o per altri motivi e poi si è sentito che ci sono persone che vogliono bene. Bisogna farsi coraggio e vivere emozioni. Grande vittoria in arrivo.

