Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 gennaio 2020/ Amore e lavoro: Capricorno, Leone, Acquario

Amore e lavoro: analisi dell’oroscopo Paolo Fox di oggi 29 gennaio

Diamo uno sguardo ai segni al top dell’oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete si trova a vivere un momento decisamente positivo grazie alla presenza della Luna nel segno sia oggi che domani. I Gemelli sono pronti a crescere con un momento della settimana di grande crescita anche se c’è qualche dubbio in amore. La Vergine si trova in una situazione di grande sollievo rispetto gli ultimi giorni in cui ha avuto delle difficoltà a mantenere la calma. Il Capricorno ha delle stelle veramente molto buone, ma va ribadito che le cose non arrivano a caso e senza sudarsele. Paolo Fox ripete sempre infatti che ci deve essere la forza e la convinzione di agire per raggiungere i risultati, anche se a volte sembra molto difficile farlo.

LAVORO – Passiamo ad analizzare il campo del lavoro sempre per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox. Il campo professionale potrebbe subire uno sconvolgimento per il Leone che è finito all’improvviso nel vortice delle tensioni. Si dovrà fare entro maggio una scelta che potrebbe portare a vivere uno sviluppo davvero molto importante e in grado di regalare delle soddisfazioni di non poco conto. Quando l’Acquario si trova a vivere delle situazioni di tensione, praticamente quando c’è troppa carne sul fuoco, il rischio è quello di ritrovarsi ad agitarsi e ad alzare il tono. Forse è il caso di fare le cose con maggiore tranquillità rispetto al passato. Attenzione però a fare le cose troppo di fretta.

AMORE – L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora ad analizzare da vicino il campo dell’amore. Il Leone ha un cielo davvero molto importante per i sentimenti e in questo periodo si potrebbe sentire davvero molto innamorato. C’è la necessità però di credere assolutamente in quello che si fa. La Vergine è in un momento di crisi personale, senza avere la forza per reagire di fronte a chi sta regalando delle tensioni continue. Per questo viene da pensare che a volte forse sarebbe meglio rimanere da soli se non si incontra la persona giusta. Le buone stelle del Capricorno fanno sperare verso il futuro, ma c’è da specificare che le cose non accadono a caso e che si deve sudare per raggiungere i propri obiettivi, purtroppo anche in amore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA