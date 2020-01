Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 gennaio 2020/ Ariete, Leone, Gemelli, Cancro e…

Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 gennaio previsioni: Ariete, Toro e Gemelli

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista anche oggi, 29 gennaio 2020, ai microfoni di Radio LatteMiele. Diamo uno sguardo a quanto detto per Ariete, Toro e Gemelli. L’Ariete ha la Luna nel segno mercoledì e giovedì. In questo periodo si sente che un po’ che le cose non vanno. Momento di riflessione ma non di pausa e sconfitta. Può esserci anche una situazione diversa dalla realtà. Bisogna prepararsi perché da fine marzo momenti di forza. Se si vede che qualcuno attacca o deve rispondere a provocazioni per il segno non è un caso. Il Toro vive giornate in cui deve risolvere piccoli problemi personali o di casa. Sul lavoro anno altalenante. Una firma di contratto sarà ottenuta ma con una piccola disputa. Chi non ha soldi da parte può avere una buona ricompensa e chi può fare un investimento ora cerca una casa, un bene essenziale. Non si ama fare le cose senza ragione. Difficile che una persona nata sotto questo segno faccia investimenti pericolosi. I Gemelli hanno una seconda parte della settimana interessante, si vivono però molti dubbi in amore. C’è una persona lontana che si riavvicina. Sono poi giornate che portano tensioni per chi non trova accordo nel lavoro. Proposta importante per i prossimi mesi. Chi ha lavorato sodo avrà una ricompensa.

Paolo Fox, oroscopo LatteMiele: Cancro, Leone e Vergine

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox, raccontato dalla rubrica Latte e Stelle, soffermiamoci ora su Cancro, Leone e Vergine. Il Cancro in questo periodo dovrà rinunciare a qualcosa per stare meglio. Si è sconfortati ma avere pianeti in agitazione non significa che le cose non funzionano, anzi. Gli oroscopi interessanti sono quelli delle persone che hanno contrasti. Mercoledì e giovedì giornate pesanti. Il Leone ha giornate in cui si sente preso in un vortice di mille tensioni. Non si esclude che ci siano persone che chiamano e facciano proposte. Questo è un bel cielo e ci si potrebbe sentire molto innamorati. Decisiva una scelta entro maggio. La Vergine è sollevata, ci sono giornate in cui è difficile mantenere la calma. Si può parlare di persone in crisi o lontane dal partner. Se questa crisi è di tipo o esistenziale o amoroso o è una lontananza dettata dalle troppe cose da fare ci si deve ragionare su.

