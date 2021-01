Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 gennaio 2021/ Chi al top tra Ariete, Leone e Sagittario…

Ariete, Leone e Sagittario: sono i tre segni di Fuoco di cui l’Oroscopo Paolo Fox si è occupato nelle sue previsioni di oggi, mercoledì 28 gennaio 2021, nella consueta rubrica Latte & Stelle in onda su Radio Latte e Miele. Cosa ha letto nel cielo l’astrologo più celebre d’Italia?

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo oroscopo Paolo Fox?

Si parte con l’Ariete, il primo segno dello zodiaco. Nonostante le numerose difficoltà vissute nel corso degli ultimi tempi, questa giornata sembra preludere ad un week end molto utile per ritrovare la carica giusta a lanciarsi in alcuni progetti con rinnovato entusiasmo. Tra Febbraio e Marzo si potranno riscuotere dei buoni successi, ma non bisogna essere impazienti. Buone opportunità anche per quanto riguarda i sentimenti.

Andiamo quindi a vedere cosa ha detto l’Oroscopo Paolo Fox per il Leone. La Luna nel segno sembra poter portare una buona energia, che potrebbe però anche trasformarsi in rabbia qualora le sfida da affrontare si rivelassero troppo gravose. L’inizio di questo 2021 sembra essere stato costellato dai conflitti, ma presto, seppure con fatica, sarà possibile contare su qualcosa di migliore.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Infine è la volta del Sagittario. Dopo un periodo ricco di frustrazioni e impedimenti, ora sembra finalmente possibile recuperare alcune emozioni capaci di restituire il vigore necessario per affrontare progetti importanti. Circondarsi di persone stimolanti potrebbe contribuire a far crescere la voglia di mettersi in gioco.



