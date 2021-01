Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 gennaio 2021/ Previsioni per Capricorno, Vergine e Toro

Quali sono i segni di Terra è noto a tutti: Toro, Vergine e Capricorno. A rivelarlo è l’oroscopo Paolo Fox con la consueta la rubrica Latte e Stelle sulle frequenze di LatteMiele. Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, giovedì 28 gennaio 2021. Non ci resta che andare a leggere le previsioni dell’astrologo più celebre d’Italia.

Che giornata sarà per Toro e Vergine secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo subito con il primo dei segni di terra, il Toro. Queste giornate potrebbero veder nascere un po’ di nervosismo, per questo sarebbe bene riuscire a prestare attenzione ai propri atteggiamenti, soprattutto nel caso in cui nascano discussioni o fraintendimenti. Attenzione a non riversare le tensioni di queste ore su un rapporto di coppia.

È la volta, adesso, della Vergine. Secondo l’oroscopo Paolo Fox le stelle di questo fine settimana invitano ad utilizzare la propria razionalità per compiere alcune scelte importanti capaci di risolvere alcune questioni sentimentali rimaste troppo a lungo in sospeso. Queste giornate potrebbero aiutare i sentimenti a recuperare importanza, sanando alcune lontananze.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox?

Ultimo, ma assolutamente non ultimo, il Capricorno. Questo fine settimana sembra promettere alcune buone occasioni utili a recuperare interessi ed emozioni. In amore, alcune delusioni potrebbero causare qualche tensione sul piano sentimentale.

