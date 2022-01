Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 gennaio 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: come andrà?

Sabato, comincia il weekend. Come sarà questa giornata tra amore, fortuna, passione e lavoro? A darci le previsioni ci pensa come al solito Paolo Fox con il suo Oroscopo. Cosa possiamo aspettarci da questo sabato 29 gennaio? L’astrologo, ai microfoni di Radio Latte Miele, ha previsto come sarà la giornata dei segni di fuoco. Qui tutto su Ariete, Leone e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 gennaio 2022/ Toro, Vergine, Capricorno: la giornata

Oroscopo Paolo Fox: la giornata dell’Ariete

Ariete, avrai il tuo ruolo in questo sabato. L’Oroscopo di Paolo Fox per te prevede giornate frizzanti: presto ci saranno delle novità, ma Marte nervoso in questa settimana dice che in questi giorni avrai la voglia di discutere e impostare nuove regole per te e per le persone che ti sono vicine. Sei molto determinato e ogni tanto t’imponi, in questi giorni più che mai. Il matrimonio – qualora fossi sposato – gode di qualche momento di agitazione, che bisogna tentare di arginare. Il momento potrebbe essere particolarmente difficile se si convive con segni polemici come il Capricorno e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 gennaio 2022/ Gemelli, Bilancia, Acquario: lavoro e amore

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Sagittario, cosa aspettarsi

Leone, è stato un periodo impegnativo. Nelle ultime due settimane hai avuto tante cose da fare e sicuramente porti dietro un po’ di stanchezza. Saturno opposto, dice l’Oroscopo Paolo Fox, può stimolarti. Quando un segno è forte come il Leone, infatti, le difficoltà possono solo aiutare a far meglio. Proprio in questo momento viene fuori la sfida. Già dall’anno scorso molti di voi hanno portato avanti una novità professionale: è il periodo adatto per proseguire. L’amore in questi giorni ti aiuta a ritrovare serenità: vivilo a pieno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 gennaio 2022/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario, se c’è qualcosa che non va potresti rivedere il tutto. Non farti abbattere dalle difficoltà: il tuo è un segno battagliero, che non molla. Non manca la creatività: proprio per questo motivo devi adattarti alle situazioni, continuando a combattere. L’Oroscopo Paolo Fox ti vuole dare un consiglio: attenzione ai debiti maturati negli anni, anche se qualche problema verrà risolto. Venere conta i cuori solitari: in questo momento si può dare di più, anche in amore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA