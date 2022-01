Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 gennaio 2022/ Cancro e Scorpione, Pesci: novità in vista

Arriva il sabato. Se vogliamo scoprire come andrà questo primo giorno del weekend, ecco che Paolo Fox ci viene in soccorso con il suo Oroscopo. Come sarà la giornata tra lavoro, fortuna, amicizia e passione? Tante le novità nel cielo, che l’astrologo ci racconta attraverso i canali di ‘Radio Latte Miele’. Qui l’analisi dei segni di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, la passione…

Cancro, il momento è buono ma l’Oroscopo Paolo Fox ti avvisa: tra sabato e domenica può ritornare malinconia e polemica. Stai crescendo rispetto all’anno scorso e nonostante qualche giorno no, il percorso fatto è importante. Nel 2021 c’erano cose importanti nella tua vita ma davi troppo peso ad alcune cose che invece non lo erano. Per te tornare sui suoi passi non è concepito. Non lo faresti mai. Tendenzialmente hai bisogno di un nido, ma ogni tanto senti il bisogno di uscire. Preparati a giorni di passione: chi ti piace non potrà mai dire di no alla tua arte seduttiva.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Pesci, weekend di sorprese

Per te dello Scorpione è previsto un week end in cui le passioni possono diventare protagoniste. L’Oroscopo Paolo Fox prevede belle cose per te: puoi fare qualcosa di bello, ma devi stare attento al tuo carattere. Devi essere meno permaloso e geloso, e se vuoi, sai come farlo. Sei sensibile e non ti accontenti della frase di rito: fai vedere tutte le tue potenzialità. La ricerca della passione è favorita da Giove e ci saranno nuove prospettive in questo fine settimana.

Pesci, se paragoniamo questo sabato allo scorso, stai sicuramente meglio e anche le relazioni sono migliori: viviti dunque questo periodo serenamente. Vivere un sentimento a tutto tondo non è difficile per te che in amore o t’impegni, o te ne vai. I Pesci che vivono avventure sono vent’enni, ma quando poi arrivano a trenta anni vogliono un amore stabile o una famiglia. Il consiglio dell’Oroscopo Paolo Fox è il seguente: fai attenzione se ci sono più storie nella mente. A te non mancano né l’intellettualità né la sensualità che per i più motivati potrebbe determinare in questi giorni qualcosa di bello, bollente.

