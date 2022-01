Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 gennaio 2022/ Gemelli, Bilancia, Acquario: lavoro e amore

Un nuovo weekend è appena cominciato. Cosa aspettarsi da questo sabato 29 gennaio? Come andranno gli affari, la vita in famiglia, la fortuna e le amicizie? L’Oroscopo Paolo Fox ci dà le sue previsioni attraverso i canali di Radio Latte Miele. Qui tutto sui segni di aria, Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli, la tua giornata

Gemelli, per voi questo sabato sarà strano. Innanzitutto, secondo l’Oroscopo Paolo Fox, devi chiederti se sei soddisfatto della tua vita. Chi ha una crisi, a volte deve capire che è meglio riconciliarsi che avere ragione. Sul lavoro c’è stato un problema di recente: di solito sei accomodante, ma ultimamente ti sei trovato a discutere o ad avere a che fare con persone fastidiose. Nonostante questo, prendi la vita con filosofia e divertimento, facendo del tuo meglio per non vivere arrabbiato, ma quando si supera il limite è difficile restare tranquilli.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Acquario, il vostro sabato

Bilancia, questo week end per te sarà un po’ strano. L’Oroscopo Paolo Fox ti consiglia di tenere i denti stretti. Questa che stai attraversando può essere una fase d’indecisione, perché vuoi vivere con persone positive. Se c’è confusione è difficile portare avanti progetti di vita, quindi conta molto l’ambiente: cerca di circondarti di persone serene e positive. In questo sabato vorrai vedere chiaro ad una situazione non tanto semplice.

Acquario, sei sempre molto forte in questo periodo, ma non manca neppure quel tuo lato un po’ ribelle. In questo momento stai cambiando. Sei di fronte ad un bivio, perché puoi fare una scelta tu e avere un blocco dal destino, oppure un certo percorso che pensavi andasse in un certo senso, andrà in un altro modo. Tutto, dunque, potrebbe dipendere da te. Proprio per questo motivo sei anche ansioso, perché non sai bene cosa ti succede e cosa devi fare. Il consiglio che ti arriva dall’Oroscopo Paolo Fox è quello di andare avanti: questo periodo potrebbe avere un grande peso nella tua vita, perché è ora che il destino ti dia una mano a fare le cose che vuoi fare.

