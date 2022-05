Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 gennaio 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: le previsioni

Questa che domenica sarà per i 12 segni zodiacali? Scopriamo cosa succederà nell’Oroscopo Paolo Fox, che ci dà indicazioni anche sui segni di aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. Se i primi hanno la luna nel segno e stanno vivendo un ottimo periodo, Bilancia deve ricostruire dopo momenti in cui Venere contro ha combinato qualche danno di troppo. Per quanto riguarda l’Acquario, sole favorevole. Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 maggio 2022/ Le stelle di Cancro, Scorpione e Pesci Oroscopo Paolo Fox: Gemelli, Luna nel segno

Gemelli, ancora una giornata sì per il vostro segno. Inoltre arriva anche un’altra bella notizia: questa domenica vedrà, nel tardo pomeriggio, l’ingresso della Luna nel tuo segno. Da lunedì 30 ci sarà infatti il novilunio: avremo quindi Sole e Luna in Gemelli. Questo avrà ripercussioni anche nell’amore. Giove è in ottimo aspetto nel settore dei sentimenti, dei contratti e delle relazioni e permette di stringere accordi di successo in tutti i campi della tua vita. Alcuni potrebbero però anche non sentirsi proprio ottimisti: in tal caso il consiglio dell’Oroscopo Paolo Fox è di provare a guardarvi intorno. A volte ci si impigrisce quando non si hanno tanti stimoli ed è proprio il tuo caso.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Acquario, le previsioni

Bilancia, sappiamo che Venere è stata contro ma ora non lo è più. Per quanto riguarda l’amore, ci sono state coppie che hanno vissuto grandi tensioni e non è detto che per forza questo derivi dal fatto di non amare più. A volte è semplice nervosismo. Tu hai questa sensazione che ci sia sempre qualcosa in sospeso, una sorta di precarietà. Le coppie che hanno vissuto un momento di crisi devono cercare di superarla. Anche per il lavoro bisogna affrontare sfide, anche se è opportuno cercare delle certezze, spiega l’Oroscopo Paolo Fox.

Acquario, anche se vivi una bella storia, forse sabato è stata una giornata un po’ pesante. In questa domenica comunque si recupera. Giugno sarà un mese importante. Avremo un Sole molto favorevole già in queste giornate e lunedì se vuoi discutere una questione di lavoro, fatti avanti. In amore, attenzione a non confonderti: Venere contraria parla di situazioni strane da gestire con prudenza e quindi no a tradimenti e no agli ex, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

