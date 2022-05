Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 gennaio 2022/ La domenica di Toro, Vergine e Capricorno

Arriva un’altra domenica. Cosa succederà oggi, 29 maggio e come andrà la giornata dei 12 segni zodiacali? Per il Toro non è una giornata proprio semplice anche se Venere è da poco entrata nel segno e ispira grandi passioni. Anche per Vergine il pianeta è favorevole e porta ad un momento di forza. Per il Capricorno, il cielo è interessante anche se forse c’è bisogno di recuperare un sentimento. Vediamo cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox sui canali di Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox: Toro, che giornata sarà?

Toro, in questa giornata di domenica c’è bisogno di comprensione, perché qualcuno è stato male in famiglia o perché, di recente, c’è stato qualche problema con il partner. Giugno sarà un mese interessante, perché Venere è entrata da poco nel tuo segno e ispira grandi passioni, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Vergine e Capricorno, la giornata

Vergine, il fatto che Venere da poche ore sia tornata favorevole vi porta decisamente in un momento di forza. Le persone mature, anche se reduci da una separazione, non devono privarsi della gioia di sperare in un nuovo incontro. Via libera alle emozioni, ai nuovi progetti di vita, anche sul lavoro. Per chi ha un’attività in proprio, presto buoni risultati. In autunno nuovi progetti potrebbero decollare, spiega l’Oroscopo Paolo Fox.

Capricorno, questo è un cielo interessante. Luna e Venere sono favorevoli e in qualche modo tu hai voglia anche di recuperare un sentimento. L’Oroscopo Paolo Fox dice che in amore sei attratto da chi sfugge ma, considerando questo periodo, in cui Giove è dissonante, forse dovresti pensare a qualcosa di più costruttivo. In amore ci vuole tanta pazienza e voglia di superare ogni ostacolo.

