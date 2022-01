Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 gennaio 2022/ Toro, Vergine, Capricorno: la giornata

Sabato di relax, di passioni, di tempo in famiglia… Qualunque sia l’impegno di questa giornata, la domanda è sempre la stessa: come andrà? Cosa ci dobbiamo aspettare? A dirci tutto è Paolo Fox. Attraverso il suo Oroscopo, l’astrologo ha parlato di come andrà la giornata dei segni di terra. Le parole attraverso i canali di Radio Latte Miele su Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 gennaio 2022/ Gemelli, Bilancia, Acquario: lavoro e amore

Oroscopo Paolo Fox: Toro, è ora di amare

Toro, questo è un periodo importante per te. Come fermare questa voglia d’iniziare qualcosa di bello? Sembri davvero inarrestabile. Hai sempre voglia di emergere nella sfera professionale e questo fa sì che il tuo profilo sia sempre alla ricerca di nuove cose. Forse c’è qualche dubbio per il campo dei soldi: devi arrabbiarti con qualcuno che non la pensa come te e che potrebbe crearti dei problemi. Per i sentimenti la situazione è variegata. Per chi è solo, può trovare un amore. Chi è forte, può trovare una grande storia in cui il rapporto può evolvere. L’Oroscopo Paolo Fox ha un consiglio: punta sulla capacità di amare, sempre.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 gennaio 2022/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox: Vergine e Capricorno…

Vergine, questa luna è importante, ma i primi giorni di febbraio lo sono ancora di più. Abbi pazienza, dunque: potrebbero esserci giorni migliori tra pochissimo. Una persona molto giovane potrà dare spazio in amore, mentre una persona matura, se ha un’attività in proprio potrà dare spazio a qualcosa di più. C’è comunque una grande voglia di capire le ragioni degli altri e con la capacità che hai di empatizzare, potrai portare avanti delle belle idee. Un consiglio dall’Oroscopo Paolo Fox: cura i tuoi affari.

Capricorno, grande concentrazione dei pianeti da qui a febbraio. Come sottolinea l’Oroscopo Paolo Fox, in questo periodo c’è energia positiva. Il suggerimento è quello di approfittare al massimo delle stelle che sono dalla tua parte in queste settimane. Nella migliore delle ipotesi hai già un progetto e in quella meno stimolante, stai tranquillo così. Il consiglio è appunto quello di sfruttare questo periodo: non devi stare tranquillo e aspettare sempre il prossimo treno, sperando che sia migliore. Comincia a muoverti da ora.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 gennaio 2022/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

© RIPRODUZIONE RISERVATA