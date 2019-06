Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 29 giugno 2019: Toro, Pesci, Leone, Sagittario, Cancro

Oroscopo oggi sabato 29 giugno 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna sulle frequenze di LatteMiele per la giornata di oggi, sabato 29 giugno 2019. Il noto astrologo ha tenuto la consueta rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno. L’Ariete vivrà un ottimo weekend, con la possibilità di svoltare. Queste saranno giornate molto interessanti con la voglia di provare a lanciare una sfida sulla strada del riscatto. Il Toro deve tutelare il rapporto tra i figli e i genitori con la possibilità di qualche dubbio che potrebbe nascere e creare difficoltà. La Vergine sta vivendo un momento dal punto di vista fisico molto complicato con un calo di forma non facile da preventivare prima. La Bilancia potrebbe ricevere delle ottime notizie, ma non sempre questo porta a rispondere. Forse è il caso di vivere le cose con maggiore attenzione anche se con un po’ di spregiudicatezza verso il futuro. Attenzione però a fare il passo più lungo della gamba, perché si rischia di scivolare. Clicca qui per la classifica della settimana

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Voltiamo pagina e ora andiamo a vedere i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci sempre seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. Sagittario: in questi giorni si farebbe meglio a parlare di meno, questo week end potrebbe portare qualche piccolo disagio a livello emotivo. Quando accade ciò, il Sagittario fa cose che non ama e sta con persone che non stima. Occorre liberare la mente, si consiglia prudenza per quanto riguarda gli sforzi fisici. Capricorno: Non si può rinunciare al passato, l’esperienza è il pilastro della vita: se non fosse per l’esperienza, non si farebbe ciò che si fa adesso. Acquario: Ci sono difficoltà, sembra di aver dato molto ma di aver ricevuto in cambio molto poco. Pesci: domenica sarà una giornata conflittuale. Se c’è stato qualche conflitto bisogna cercare di recuperare. Si stanno scoprendo nuove emozioni, nonostante ci siano state delle crisi in passato: bisogna capire come uscirne. Bisogna essere chiari nelle situazioni personali.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Andiamo avanti ascoltando Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione sempre dall’oroscopo di Paolo Fox. Leone: si deve stare attenti a non strafare: si può agire con molta forza, c’è la possibilità di cambiare le carte in tavola. In amore si può mettere in discussione qualcosa o qualcuno; in amore non ci si vuole concedere subito, si vuole prima qualche piccola dimostrazione. Vergine: si è avuta una piccola crisi fisica, c’è stato un piccolo calo di forma. Tuttavia aspetta un periodo di recupero, si è somatizzato molto. Si tende a volere tutto sotto controllo. Stomaco ed intestino sono i punti deboli, bisogna cercare di essere più regolari nel proprio stile di vita. Bilancia: Si costruirà presto qualcosa di nuovo, soprattutto se non si riesce a tagliare una situazione. In amore il passato torna presente. Scorpione: ci si è dati una data di scadenza, è un periodo carico di ripensamenti: se si dava per spacciata un’attività, si avranno presto buone notizie. L’importante è restare a galla, questo sabato potrebbe essere una giornata carica di stress. bisogna evitare i conflitti con Toro e Acquario.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: sabato e domenica saranno giornate interessanti se c’è voglia di un riscatto. La fine del mese sarà molto intensa per l’avvio di un nuovo progetto, o anche solo per parlarne. Il lato amoroso, di contro, è un po’ più debole: si invitano le persone dell’Ariete ad essere cauti, c’è qualcosa di cui bisogna parlare in maniera più serena. Toro: i rapporti tra genitori e figli vanno tutelati, può nascere qualche dubbio. In questo periodo si desidera qualcosa che non si può avere, sul piano finanziario è un periodo complicato. si consiglia di stare attenti alle spese di troppo. Luglio sarà un mese importante per i sentimenti. Gemelli: bisogna dimenticare tutte le tensioni e ciò che fa stare male; i pensieri, le tensioni negli ultimi tempi hanno creato delle dispute. Se questo distrae i problemi non si risolveranno comunque da soli, tuttavia c’è bisogno di serenità, anche in amore. Cancro: Si è in attesa di giudizi o di conferme. L’amore può appagare moltissimo durante il mese di luglio, può rappresentare la rivincita.



