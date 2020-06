Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 giugno 2020/ Lavoro e amore, quali i segni al top?

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista anche oggi, 29 giugno, con i segni al top. I Gemelli hanno una Luna favorevole che dimostra una situazione astrologica piuttosto intrigante. Nonostante un po’ di agitazione rimangono ottime possibilità in vista del futuro emotivo. Si fanno infatti progetti interessanti in amore. Il Leone deve sfruttare giornate come quella di oggi, consapevole del fatto che durante la metà di questa settimana ci sarà un calo decisamente pesante. Entro la giornata di mercoledì la Vergine riceverà delle buone notizie. Già in questo periodo ci sarà la possibilità di arrivare ad ottimi risultati soprattutto se ci sarà applicazione e voglia di raggiungere risultati. La Bilancia ha vissuto alcune settimane di estrema confusione, questa però parte nel miglior modo possibile vista la presenza, decisamente intrigante, della Luna, in grado di mettere al suo posto diverse situazioni che da tempo hanno creato preoccupazione.

Oroscopo amore: Le difficoltà vissute dall’Ariete in questo periodo potrebbero portare a complicazioni nella sfera dell’amore. Agosto sarà un mese molto importante per i sentimenti del Toro che potrebbe trovarsi a raggiungere un traguardo importante. Chi è single magari trova una persona carina da avere vicina, mentre chi è fidanzato può fare un passo verso il futuro che sia convivenza, matrimonio o la nascita di un figlio. I Gemelli in amore vivono un fortissimo desiderio di fare progetti grazie a una Luna favorevole che aiuta e incoraggia verso il futuro. I problemi che il Cancro ha nelle questioni pratiche non si devono assolutamente trasferire sul proprio partner che anzi dovrebbe essere una tana sicura in cui rifuggiarsi dopo un periodo che ha creato pressione e grande tensione.

Oroscopo lavoro: i Pesci potrebbero essere protagonisti di ottime intuizioni, grazie all’ingresso nel segno di una Luna decisamente propositiva. L’Acquario potrebbe raggiungere dei risultati importanti grazie alla grandissima voglia di centrare obiettivi e magari di cambiare qualcosa verso il futuro. L’Ariete è consapevole di avere una posta in gioco decisamente alta verso il futuro. Nonostante questo ci sono delle preoccupazioni che non vanno trasportate in amore. Il Toro si trova di fronte a delle difficoltà legate al punto di vista economico. Il Cancro ha vissuto un periodo molto complicato e con qualche turbamento soprattutto per quanto riguarda il campo professionale. Si deve trovare la forza di uscirne e senza andare ad appesantire il campo dell’amore. La Vergine è pronta a recuperare da un periodo molto complicato grazie a dei giorni in cui ci sarà una straordinaria capacità d’azione. Nei prossimi giorni ci saranno delle buone nuove.



