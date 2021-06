Oroscopo Paolo Fox oggi 29 giugno 2021/ Amore, Salute e Lavoro per Cancro, Scorpione 

I Segni di Acqua scoprono tutte le previsioni che li riguardano svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di martedì 29 giugno 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, amore e salute per i segni di Acqua

Per i nati sotto il segno del Cancro in amore dipende un po’ da te, perché un po’ masochista, quindi ti piacciono le relazioni che portano qualche dubbio. Ma cerca di volerti bene, soprattutto in questi giorni, vivi le cose al meglio.

Sappiamo che il segno del Cancro può anche ripescare nel passato, tral’altro spesso anche gli amori più complicati dopo una separazione rimangono aperti ad una amicizia.

Per i Pesci giornata romantica. Io spero che questo mese abbia messo in equilibrio il tuo animo. Intanto per quanto concerne il lavoro, soprattuto se hai un ruolo, se vuoi riconfermare una tua qualifica ci sono stelle molto interessanti, anche in vista della fine dell’anno. Anche per te il meglio si sviluppa qunado Giove sarà costantemente attivo nel tuo segno, e quindi l’anno prossimo. Però è da adesso che se ne discute e Giove in questi giorni è attivo per poche settimane, poi tornerà neutrale. Io vorrei che la maggioranza dei nati che hanno vissuto una crisi d’amore, che si sono separati, si rassenerassero. Non pensare “perchè capitano tutte a me?”, pensa invece che certe situazioni sono segnali del destino, che ti invitano a cambiare, a migliararti, ad esplorare nuovi orizzonti. Nulla capita a caso.

Il lavoro secondo l’Oroscopo Paolo Fox per Cancro, Scorpione e Pesci

L’Oroscopo di Paolo Fox si occupa infine di lavoro e dello stato di forma psicofisico per i Cancro: sei ben influenzato da queste stelle, siamo agli inizi di una fase di recupero, e forse non dovrei parlare ancora di 2022 perché è a livello di indicazioni astrologiche, ma tu parlerai nel 2022! Tu ora farei progetti per l’autunno, perché fai parte di quella schiera di segni di acqua che avrai una bella rivincita.

Per lo Scorpione sei un po’ nervoso, sei un po’ arrabbiato. Siccome quando ci sono dei problemi, non le mandi a dire le cose, è probabile che proprio a luglio tu possa iniziare ad essere un pochino più caustico anche nelle tue battute. Allora avremo due tipi di Scorpione: quelli che si arrabbiano perché ancora ci tengono ad una cosa, e quelli che invece pensano “non voglio farmi il sangue amaro, abbandono le situazioni e persino le persone che mi danno problemi e vivo sereno”. Insomma o ti isoli o combatti. In realtà, io consiglierei di guardare tutto un po’ dall’alto, perché le prime settimane di luglio tornano ad essere un po’ faticose, come quel periodo tra fine aprile e gli inizi di maggio, che ti ricorderai, è stato un po’ sottoposto a stress.

