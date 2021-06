Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 giugno 2021/ La giornata per Gemelli, Bilancia e Acquario

I segni di Aria sono pronti a conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgare sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di martedì 29 giugno 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli, Bilancia e Acquario, lavoro e salute secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: ti senti pieno di voglia di fare e probabilmente in questi giorni ti stai dando tanto da fare. Poi avremo questa parte centrale della settimana, a breve, molto importante. Ti senti un pochino affaticato solo perché come al solito riempi la tua agenda di impegni, quindi è molto difficile che tu rimanga con le mani in mano. Addirittura poi la notte non dormi per quello che hai da fare il giorno dopo, perché hai qualche dubbio. Insomma, stai mettendo a dura prova il tuo fisico.

Per l’Acquario secondo l’Oroscopo Paolo Fox si può vincere una piccola sfida dal punto di vista lavorativo, in realtà il desiderio di vivere in un’altra città, di cambiare tutto è sempre prevalente. Poi naturalmente c’è chi non potrà permetterselo, però per destino, fatalità, scelta è probabile che cambino alcune situazioni nel lavoro. Collaborazioni, persone attorno, ci sono tante prospettive.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni sull’amore per i segni di Aria

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà ai Gemelli: L’amore richiede pazienza almeno fino a giovedì. Per l’Acquario per chi è molto giovane potrebbe nascere un’occasione, quindi si creeerà un nuovo ambiente. Mi piace questo cielo, anche se in amore adesso a luglio arriva qualche piccola tensione. E’ come se non ti sentissi soddisfatto o attratto da qualcosa di lontano. Per la Bilancia in questi giorni potreste mettere al centro un bel segno io penso proprio abbiate una grande voglia di rilanciarvi. E bello questo cielo anche per parlare di relazioni, per parlare di incontri, per parlare di sensazioni che saranno sempre più positive. Nel mese di luglio l’amore torna vincente, dopo un giugno un pochino asfittico. Bisogna cercare di ritrovarsi, lo dico alle coppie che hanno discusso.

