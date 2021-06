Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 giugno 2021/ Leone, Ariete e Sagittario cosa aspettarsi?

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di martedì 29 giugno 2021.

Segni di fuoco, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox su amore e salute

Per l’Ariete, il fatto è che ti senti un po’ più positivo, se guardi al passato sono rimasti dei problemi che possono legati anche a delle situazioni da chiarire, piccoli debiti con il destino e non. Giovedì e venerdì sono giornate molto importanti. L’amore si risveglia.

Siete nati sotto il segno del Leone? Secondo l’oroscopo di Paolo Fox ci sonoVenere e Marte molto attivi. Luglio è il mese di incontri, delle buone novità, potresti avere un bel incarico che però costerà un pochino a livello di fatica, oppure hai paura che a livello di confronti qualcuno possa dire che vali meno del tuo predecessore.



Per il Sagittario ci sono dei ritardi, o perché sei stato male da marzo o perché hai a che fare con persone che ti stanno facendo delle promesse per il futuro. Ci vuole un po’ di pazienza, l’amore è dietro l’angolo.

L’oroscopo Paolo Fox: Ariete, Leone e Sagittario, tutto sul lavoro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox sul lavoro se siete dell’Ariete, sentite una grande vitalità, queste sono settimane in cui ci si ricarica, in cui magari si hanno dei buoni progetti per l’autunno. E’ un crescendo, così come abbiamo avuto due anni molto pesanti, e qui parlo anche del 2019 (anno non sospetto per quanto riguarda quello che è successo nel mondo), avremmo adesso due anni di recupero. Certo, vi ho detto, con grande generosità le stelle aiuteranno, ma non pensare che tutto sia immediato.

Per il Leone sappiamo che è un segno che vuole sempre vincere. Quindi o subentri ad una promozione, ad un progetto, insomma, a qualcosa che è già stato fatto nel passato oppure quello che stai facendo ora non ti convince del tutto. E’ chiaro che resti molto amato, anzi lo sarai ancora di di più nelle prime due settimane di luglio.

Per il Sagittario ogni occasione deve essere colta al volo, e lo dico a ragion veduta, perché qui abbiamo delle stelle che soprattutto nella prima metà di luglio saranno interessanti. Quello che stai cercando di fare adesso è un balzo in avanti e soprattutto voi metterti in gioco nel lavoro, fare delle cose in più.

