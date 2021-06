Oroscopo Paolo Fox oggi 29 giugno 2021/ Toro, Vergine e Capricorno, le stelle parlano

Toro, Vergine e Capricorno sono i segni di Terra pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di martedì 29 giugno 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox: salute e lavoro per Toro, Vergine e Capricorno

Per il Toro anche se hai successo, se la tua attività va forte, potresti vivere qualche momento al rallentatore o magari semplicemente tu hai deciso di vedere un po’ come stanno andando le cose, vuoi fare programmi e progetti in vista del futuro.

Per la Vergine, l’oroscopo di Paolo Fox sente che c’è qualcosa che non va. Allora, se guardiamo il cielo del mese, il cielo del 2021 della seconda parte, posso dire che i Vergine avranno tante cose in più. Però probabile che in questo momento tu sia preoccupato per un contratto, per un accordo, per qualcosa che non va, forse pretendi un po’ troppo o troppo poco? Dipende. Per il Capricorno sei in netta crescita in queste giornate di inizio settimana, solo tra giovedì e venerdì ci sarà un po’ di affaticamento. Le proposte ci sono, non vuoi sprecarti, potresti aver anche chiuso un accordo, firmato un contratto (dipende da quello che fai) magari part-time oppure che ti da soddisfazioni. In realtà non vedo l’ingresso di tanti soldi, sono sincero, però non mancheranno occasioni di rimetterti in gioco e questo è importante. D’altronde il Capricorno è vero bada anche al portafogli, però soprattutto vuole fare quello che desidera.

Segni di Terra, cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox sull’amore?

La rassegna dei segni di terra dell’Oroscopo Paolo Fox si chiude con le previsioni sull’amore per il segno della Vergine. Se dai retta alla tua mente, forse a volte un po’ troppo cervellotica, rischi di perdere il contatto con l’amore, e questo sarebbe un peccato. Per il Capricorno in amore carte vincenti a luglio, ma bisogna dimenticare un giugno che è stato difficile da gestire, o magari lontano dal beneamato.

Per il Toro: in amore attenzione: questi primi giorni di luglio in arrivo possono provocare qualche piccolo conflitto. Allora, non dico tutte le coppie discuteranno, ma è molto probabile che i alcuni si dovranno, diciamo così, rimboccare le maniche per salvare un rapporto e chiarire.

