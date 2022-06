Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 giugno 2022/ Ariete, Toro, Gemelli: le previsioni

Come sarà la giornata per i 12 segni zodiacali? L’Oroscopo di Paolo Fox ci dà qualche indicazione sulla giornata. Per l’Ariete è importante avere pazienza nei rapporti con gli altri perché c’è qualche dilemma da risolvere. Meglio evitare tensioni eccessive. Per il Toro, va sfruttato il novilunio. Inoltre chi vuole fare una scelta di vita è favorito ma non vanno dimenticati i rapporti sentimentali ai quali spesso non si dà la dovuta importanza. Le stelle premiano i Gemelli: grazie a Venere, si avrà maggiore chiarezza.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, nervosismo?

Ariete, in questi giorni dovrete avere un minimo di pazienza nei rapporti con gli altri perché questo novilunio non porta grandi problemi ma potrebbe portare qualche nervosismo e qualche dilemma da risolvere. A volte siete troppo precipitosi nel voler trovare risposte: il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di essere cauti ed evitare qualsiasi tensione eccessiva.

Oroscopo Paolo Fox: Toro e Gemelli, lavoro e…

Toro, è importante che sfruttiate questo novilunio che favorisce gli incontri con i Pesci e il Capricorno. Favorito anche questo momento per tutti quelli che vogliono fare una scelta di vita, anche sul lavoro. Molti di voi adesso si rendono conto che la vita privata conta e che stare accanto a qualcuno, con cui è probabile che tra febbraio e marzo c’è stata qualche discussione di troppo, è importante, dunque a volte anche la vita professionale va messa un pochino da parte, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli, le stelle premiano e vi sentite davvero forti in questo momento. Questa Venere nel segno non può passare inosservata. Questo pianeta, in astrologia, indica quello che ci fa stare bene e quello che desideriamo, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Proprio grazie alla sua influenza avete maggiore chiarezza su ciò che è importante. In amore potrebbe esserci una piccola crisi con qualcuno che non vi capisce come vorreste. Con Giove favorevole, adesso volete avere uno scambio di tipo intellettuale positivo.

