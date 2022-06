Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 giugno 2022/ Bilancia, Scorpione e Sagittario: l’amore…

Un cielo che nel bene o nel male parla di amore quello dei segni “autunnali” dello zodiaco. Vediamo cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Per la Bilancia sono stati giorni stancanti e strani. Questo segno in questo periodo potrebbe vivere qualche conflitto anche e soprattutto in amore: forse non vi sentite amati. Per lo Scorpione, non bisogna perdere di vista l’amore nonostante le incombenze della vita quotidiana. Il Sagittario, invece, non vive una situazione facile: questo cielo non premia le coppie.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia, occhio alla forma fisica

Bilancia, questi sono tre giorni un po’ strani, un po’ stancanti. Per vostro carattere cercate sempre di essere gentili e premurosi nei confronti di chi amate, ma se in questo momento vivete delle relazioni conflittuali e non vi sentite amati, potreste anche ribellarvi e far uscire fuori il vostro carattere. Questo segno prende tempo, entra nel dettaglio e poi, quando arriva al limite, parla e dice tutto quello che pensa. Attenzione in questi giorni, perché potrebbe nascere qualche conflitto. Il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è: cura sempre la forma fisica dopo il periodo particolare di maggio.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Sagittario, in amore…

Scorpione, questo novilunio lavora per te. Occhio in questo periodo a tutto ciò che è rimasto in sospeso, come assicurazioni, pensioni, pagamenti vari. Cerca inoltre di superare i piccoli malanni che hai vissuto. Comincia in questi giorni un bel ciclo, e se c’è una relazione valida tutto diventerà più facile. Non perdere di vista l’amore e ciò che desideri. L’Oroscopo di Paolo Fox dice che potresti persino vivere una relazione part-time.

Sagittario, questa Venere spinge l’amore un po’ lontano. Questa situazione non premia le coppie, perché uno dei due forse è lontano per lavoro. Bisogna pensare all’attività pratica, ma anche a quello che dice un sentimento, senza perdere di vista le cose importanti. Presto le cose saranno più comprensibili e più facili, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. In questo giorni però non manca un piccolo premio che può riguardare proprio l’attività professionale.

