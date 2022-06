Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 giugno 2022/ I pianeti per Capricorno, Acquario e Pesci

Emozioni, amore, lavoro e molto altro nelle stelle. L’Oroscopo di Paolo Fox ci dice quali sono i programmi della giornata. Per il Capricorno, questo novilunio porta ad un po’ di pensieri anche nelle questioni familiari. In amore ci vuole pazienza. Per l’Acquario, tante idee che forse non convincono proprio tutti. Bisogna fare attenzione ai conflitti d’amore. Per i Pesci, invece, a luglio nasceranno molte emozioni, soprattutto per i cuori solitari.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 giugno 2022/ Cosa attende Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno, le emozioni…

Capricorno, avete questo novilunio contro e questo significa sentirsi un po’ rallentati nelle idee e nelle emozioni. Il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è quello di lavorare troppo, anche se è un modo per non pensare alle questioni di famiglia o di lavoro che, da maggio, sono cambiate. Per quello che riguarda la vita sentimentale, in questi giorni ci vuole più pazienza che eros. Attenzione ai rapporti con Ariete e Bilancia.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, il cuore…

Acquario, hai molte cose innovative da dire in questo periodo ma fai attenzione se c’è una persona che è un po’ troppo conservatrice. Spesso sbaragli tutti, hai delle idee esplosive che non subito convincono. Molto importante questo cielo che permette di attirare l’attenzione di qualcuno che, in qualche modo, sarà utile per il tuo futuro. Il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è: fai attenzione ai conflitti in amore, soprattutto se ci sono delle storie nella tua testa e non ancora reali. Venere comunque produce un effetto interessante per le relazioni.

Pesci, il passato è passato e voi ogni tanto, avete questa tendenza a fare confronti, anche in amore. Oggi rilassatevi e cercate di fare cose piacevoli, godendovi le emozioni dentro di voi. Magari siete stati un po’ irrequieti, domenica e lunedì, forse anche in amore, ma è il momento di andare avanti. Molte emozioni potranno nascere a luglio, soprattutto per cuori solitari, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.











