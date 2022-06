Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 giugno 2022/ Le stelle di Cancro, Leone e Vergine

Giornata non sempre semplice per Cancro, Leone e Vergine quella di mercoledì 29 giugno. Per il segno di acqua, c’è qualche pensiero riferito al passato e forse anche qualche ripensamento, ma è normale per questo segno. Per quanto riguarda i progetti futuri, c’è voglia di fare ma non sempre tutto è così semplice. Per il Leone, forse è arrivato il momento di mostrare il proprio lato più sincero e generoso anche in amore. Per la Vergine è finito il periodo più difficile: adesso bisognerà guardare al mese di luglio con grande interesse e forse riscoprire anche i sentimenti, come spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 giugno 2022/ Bilancia, Scorpione e Sagittario: l'amore...

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, ripensamenti e…

Cancro, per voi è un momento in cui vi sentite un po’ esclusi o comunque messi da parte. A volte il Cancro ha questo atteggiamento nei confronti della vita, un po’ nostalgico, e vorrebbe altro. Ogni tanto è normale che ci sia qualche pensiero al passato e qualche ripensamento, rispetto a qualche scelta o percorso o addirittura persona. L’importante è non fermarsi e proseguire il percorso, anche e soprattutto per chi deve rimettersi in gioco in un altro ambiente. Dice l’Oroscopo di Paolo Fox: forse l’organizzazione di un progetto non è così facile. A volte siete dolci e a volte siete spietati, come le onde: forse in questi giorni sarete un po’ troppo su di giri.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 giugno 2022/ I pianeti per Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, la giornata

Leone, il cielo invita ad amare. Se c’è qualcosa che non va, è meglio dirlo: se per troppo tempo sei rimasto in silenzio e hai accettato cose che non ti sono piaciute, ora devi parlare e aprirti. Questo segno ha volontà ma anche un certo garbo e nei rapporti con gli altri mette sempre tanta generosità. Questo aspetto fa la differenza. In questi giorni, dice l’Oroscopo di Paolo Fox, potrai rivelare questo tuo lato anche in amore.

Vergine, il periodo più pesante è andato: giugno è stato un mese strano e forse ti sei pentito di aver cominciato un progetto o un piano perché è stato più pesante del previsto. Le giornate più difficili sono state domenica e lunedì: adesso guardiamo al mese di luglio con grande interesse con l’Oroscopo di Paolo Fox, che ti consiglia di non perderti in dettagli insignificanti. Guarda al futuro con interesse nonostante i sentimenti adesso siano un po’ parcheggiati.

Oroscopo domani 29 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Previsioni amore

© RIPRODUZIONE RISERVATA