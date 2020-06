Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 giugno/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

L‘oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare altri due segni. Sagittario: Sembra preannunciarsi una grande ribellione, legata al desiderio di affermarsi senza dover cedere ai compromessi. Entro la fine dell’anno sarà possibile tornare protagonisti, ma sarà necessario analizzare attentamente su cosa si desidera concentrare le proprie energie. Capricorno: Giornata pensierosa, nonostante la presenza di Giove e Saturno nel segno lasci presagire la concreta possibilità di un recupero repentino caratterizzato da un’ottima organizzazione maturata durante questi mesi. Chi da tempo si trova a vivere una situazione conflittuale potrebbe presto trovarsi di fronte ad un cambiamento.

Acquario e Pesci: che giornata sarà secondo Paolo Fox e il suo oroscopo?

Ed ecco altri due segni per l’oroscopo di Paolo Fox. Acquario: In queste ore si potrà contare su una grande capacità di innovazione, legata ad un forte desiderio di cambiamento. La creatività di questi giorni sembra poter aiutare anche le relazioni, contribuendo a ricostruire una complicità. Sul piano economico si consiglia di risparmiare. Pesci: L’aspetto favorevole della Luna sembra poter portare delle buone intuizioni. Entro mercoledì qualcuno potrebbe ricevere una risposta interessante o la possibilità di sfruttare una possibilità interessante. L’aspetto pratico sembra essere più favorito di quello amoroso, in cui sembrano esserci delle distanze da colmare che andranno risolte entro il mese di agosto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA