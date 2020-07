Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 luglio 2020/ Amore e Lavoro, quali i segni top e flop?

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni al top seguendo quanto riportato da LatteMiele per oggi 29 luglio 2020. L’Ariete ha una Luna favorevole che ci mostra come il segno sia decisamente forte. Si è in piena battaglia e si deve continuare a lottare. Il Leone fra mercoledì e giovedì sarà più forte, superati lunedì e martedì che non sono stati facilissimi da gestire. Certo non si risolvono tutti i problemi con un semplice colpo di bacchetta magica, ma c’è forza e voglia per dare una svolta. La Vergine ha molto in questa giornata con la possibilità di fare un bel passo in avanti. Nonostante l’anno sia stato complicato c’è da dire però che il segno è tra i più forti in grado di tradurre in positivo anche le situazioni più negative. Il Sagittario è promosso a pieni voti in questo momento con la possibilità di dare una sterzata e una capacità incredibile di riuscire a risolvere i problemi che si pongono davanti.

Oroscopo amore: La Luna può sfruttare una Luna positiva che rende il segno dell’Ariete decisamente più forte. Attenzione però perché sarà necessario in questo momento cercare di essere piuttosto chiari per quanto riguarda l’amore e i sentimenti più in generale. Il Cancro deve fare molta attenzione a degli ex che potrebbero spuntare dal passato. In amore per il Leone non è un periodo molto vitale, però il segno non rimane di certo fermo a guardarsi allo specchio. L’estate rimane galeotta per vari motivi. La Vergine non va solo verso la felicità, ma verso la serenità che può portare maggiore stabilità anche verso il futuro. Il Sagittario in amore vive un momento di confusione, nonostante questo ci sarà la possibilità di vivere tutto meglio col passare dei giorni. Il mese di agosto potrebbe spiazzare il segno della Bilancia che dovrà prendere delle decisioni. Anche le coppie più complicate dei Pesci devono avere delle risorse da sfruttare.

Oroscopo lavoro: L’Ariete è in piena battaglia in questo momento, ma molte di queste sfide porteranno alla vittoria. Il segno è in grado di dare una svolta al futuro che può regalare sorprese. Il Toro deve fare attenzione alle spese superflue anche se c’è da dire che può arrivare all’improvviso anche un colpo di scena negativo che porti a far uscire dei soldi. I Gemelli possono avere la forza per togliersi qualche soddisfazione verso il futuro. La Vergine si deve rendere conto di cosa vuole per davvero con la possibilità di attuare dei progetti importanti. La Bilancia non può aspettare la fine dell’anno quando Saturno toglierà le castagne dal fuoco. Il segno ha risentito molto della fase di blocco dovuta dal lockdown per l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Ora è il momento di fare un salto di qualità verso il futuro e la crisi si può superare con voglia e determinazione.



