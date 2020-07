Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 luglio 2020/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta ad un’analisi dettagliata segno per segno. Ariete: questa Luna favorevole dice che il segno è più forte. Mercoledì e giovedì si devono limitare i danni di un periodo non facile. Si è in piena battaglia, molte di queste sfide saranno vinte alla fine dell’anno. Mancano però dei mesi in cui si devono dire le cose come stanno. Ci sarà bisogno di chiarezza anche in amore.

Toro: attenzione alle spese superflue, anche quando risparmiamo può arrivare il guasto e il problema. Con Mercurio favorevole e Venere attiva tra un po’ di tempo il segno può recuperare delle emozioni.

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli e Cancro

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox andiamo avanti. Gemelli: il segno nonostante i buoni aspetti planetari e una disponibilità al sorriso si sente che c’è qualcosa di strano da chiarire. Con la fine dell’anno Saturno inizierà un buon transito. Se ci si deve togliere una soddisfazione si riuscirà a farlo. È come se entro la fine del 2020 ci sia un sassolino da togliersi dalla scarpa.

Cancro: il segno deve fare buon viso a cattivo gioco. Sono gli ultimi colpi di coda di Saturno in opposizione. Sono arrabbiati quelli che si sono dovuti fermare. E’ stato un anno pesante in cui alcuni segni hanno avuto più problemi degli altri, tra cui proprio questo. C’è la possibilità di dimenticare il passato ora e di non farsi contagiare da situazioni negative. In amore si deve fare attenzione agli ex.



