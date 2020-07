Oroscopo Paolo Fox oggi 29 luglio 2020/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 luglio 2020: Sagittario e Capricorno

Ecco altri due segni per l‘oroscopo di Paolo Fox. Il Sagittario è promosso a pieni voti in questo mercoledì. Siete esperti e riuscite a risolvere i problemi. Nonostante in amore ci sia confusione ora va meglio.

Il Capricorno ha giornate frenetiche, se si chiude qualcosa è meglio così. Voi siete talmente tanto orgogliosi che se una situazione si chiude non invocate ascolto. Indecisioni. Per fortuna avete spalle larghe e pazienza. In amore forti divergenze, agosto forse è un mese di strani silenzi.

Oroscopo: Acquario e Pesci cosa ha previsto Paolo Fox per oggi?

Oroscopo Paolo Fox, andiamo avanti con l’analisi. L’Acquario dopo un periodo stralunato ha voglia di rimettersi in gioco. Per voi amore è un termine che non ha a che fare con atteggiamenti morbosi, siete per l’amore libero legato all’amicizia. Quando vi sposate diventate ribelli, infatti si spera che abbiate persone davvero capaci con voi.

I Pesci sono agitati, non riuscite a fare tutto. Una disputa in amore andrebbe sanata, agosto è un mese importante, anche le coppie più complicate devono avere risorse da sfruttare. Ore indecise per il lavoro. Calma e sangue freddo con le incertezze.



