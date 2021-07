Oroscopo Paolo Fox oggi 29 luglio 2021/ Che giornata per Cancro, Scorpione e Pesci

I Segni di Acqua vengono posti sotto i riflettori dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di giovedì 29 luglio 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, amore e salute per i segni di Acqua

Per i Pesci secondo l‘Oroscopo Paolo Fox che cosa accade in amore? Devi risalire la china, soprattutto devi ritrovare il buon umore: facile che tu possa amare tanto una persona, ma da oggi sarai molto critico. Arriva un transito di Venere particolare che mette in discussione tutto. Allora, bisogna capire cosa vivi: se c’è una persona da poco, sei tu a concederti meno; se c’è una storia da tanto è probabile che tu non capisca il partner oppure vorresti avere qualcosina in più. Queste difficoltà con gli altri andrebbero smussate. Se poi c’è lo zampino della gelosia o di qualche eccesso, ancora di più bisogna tenersi alla larga dalle complicazioni. Caro Scorpione, non pensare a tristi trascorsi, lo dico perché le prime tre settimane di luglio, come per altri segni, anche per te sono state un po’ a rallentatore ed evita ricordi spiacevoli. Piccoli tafferugli vanno superati e devo dire che agosto sarà un mese molto particolare: non per rivangare malumori, ma per vivere al meglio i sentimenti, anche nuovi se occorre.

Il lavoro secondo l’Oroscopo Paolo Fox per Cancro, Scorpione e Pesci

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine di lavoro per i Scorpione: cambiamenti di ruolo in vista: ne parlerò nei prossimi giorni. Per i Pesci quanto dura questo periodo di verifica? Beh insomma le prime due settimane di agosto sono ancora un po’ strane, quindi direi che da qui al 15 agosto, bisogna evitare ogni tipo di eccesso.

Infine il Cancro: tutto quello che devi fare adesso è iniziare a programmare il futuro, studiare nuove mosse che saranno vincenti. Puoi già avere delle conferme, per i prossimi mesi e nella seconda parte dell’anno. È un oroscopo molto diverso da quello che hai vissuto fra il 2019 e il 2020, quando le perplessità erano fin troppe: tutto promette meglio. Novità anche a livello di amicizie.

