Oroscopo Paolo Fox oggi 29 luglio 2021/ Lavoro per Gemelli, Bilancia, Acquario

I segni di Aria sono ansiosi di conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox trasmesse sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 29 luglio 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli, Bilancia e Acquario, salute e amore secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: sembri solo un po’ preoccupato per l’amore: agosto sarà un mese che porterà emozioni alterne, ne parlerò.

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox giovedì e venerdì c’è qualcosa che non va: potrebbe essere il rapporto con gli altri, potrebbe esserci qualche tensione in famiglia. Se c’è qualche rimprovero da fare, pensaci bene. L’Acquario ha bisogno di vivere stimoli e in questi giorni uno stimolo può anche arrivare da conversazioni piacevoli, da amicizie nuove, da contatti, da visioni della vita diversa. Entro l’autunno è probabile che tu debba apportare un cambiamento importante e anzi le relazioni con i capi e con i colleghi possono cambiare: non perché lo vuoi tu, ma perché è un pochino il destino ad aiutarti in questo. In amore novità ad agosto.



Oroscopo Paolo Fox, previsioni sul lavoro per i segni di Aria

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà all’Acquario: c’è una grande trasformazione in atto che riguarda la tua vita e che mi sembra molto importante. Qual è l’unico limite? Ogni tanto lo ripeto: l’Acquario tempo fa diceva “voglio cambiare tutto” e adesso che ci sono tutti i presupposti affinché le situazioni non siano più come prima, ha un po’ paura: paura di sbagliare, paura di fare una scelta che non è proprio quella giusta. Magari chi ha ascendente Capricorno, Toro, Vergine, sarà un po’ meno indeciso, ma un Acquario ascendente Pesci o Gemelli, si trova in una fase molto particolare della vita.

I Gemelli: stai meglio rispetto agli inizi della settimana, io credo che molti lunedì e martedì siano stati male o magari si siano sentiti fiacchi: questo capita quando la tua mente è troppo concentrata anche su diversi problemi. Comunque, c’è un bell’oroscopo per l’autunno, collaborazioni, magari part-time ma interessanti. Bilancia: arrabbiarti in queste ore è un errore, poi magari per destino sei costretto ad affrontare delle questioni legali, di carte, burocratiche, impicci, cose che non sono arrivate e che ti aspettavi: sei un po’ nervosetto.



