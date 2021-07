Oroscopo Paolo Fox oggi 29 luglio 2021/ Le stelle per Toro, Vergine, Capricorno

Per questo giovedì 29 luglio 2021, ecco quelle che saranno le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox trasmesse come ogni giorno sulle frequenze di Radio Latte e Miele: focus sui segni di Terra, ovvero Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox: amore e salute per Toro e Vergine

Toro: se hai vissuto momenti complessi in amore, perché le prime tre settimane di luglio sono state pesanti, riprendi coraggio, voglia di rimetterti in gioco. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox per la Vergine chiaro che i nati sotto questo segno sono sempre un po’ timidi, a volte refrattari ai nuovi amori, quante persone della Vergine dopo una separazione non riescono più a trovare l’altra metà della mela o un’altra metà della mela. Perché sono sfortunati? No, perché sono un pochino spaventati, non si riprendono facilmente dalle delusioni. In realtà, tu ti chiedi sempre il perché avvengano le cose e non sempre c’è un perché, soprattutto in amore: in amore non sempre 2+2 fa 4.

Segni di Terra, cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox sul lavoro?

La rassegna dei segni di terra dell’Oroscopo Paolo Fox si chiude con il segno del Capricorno. Non prendere di petto tutto quello che senti, che capita, altrimenti rischi di rovinare anche il tuo umore. Se negli ultimi giorni una cosa non è andata come avresti voluto, magari c’è stato un ritardo, un’apparente disfatta, non preoccuparti: è tipico del Capricorno “farsi le ossa”, come si dice, cioè fare più prove prima di arrivare al grande successo. Quindi se vedi che alcune situazioni, anche in amore, non sono facili da gestire, rimanda tutto a sabato.

Per il Toro sul lavoro Saturno dissonante non dice “stop alla tua attività”, anzi per molti questo è un periodo particolarmente interessante, però non devi fare passi falsi con i soldi. Se c’è un collaboratore o anche un capo che non te la racconta giusta, forse è meglio parlar chiaro. Per la Vergine tutti quelli che sono già ben organizzati, tutti quelli che hanno già, negli ultimi mesi, lavorato a un progetto, avranno qualcosa in più. Non ci dimentichiamo che Venere inizia un transito nel tuo segno zodiacale a partire proprio da oggi, quindi questo è un cielo molto bello.

