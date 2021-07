Oroscopo Paolo Fox oggi 29 luglio 2021/ Previsioni per Ariete, Leone e Sagittario

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 29 luglio 2021.

Segni di fuoco, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox su lavoro e salute

Per i nati dell’Ariete, potete contare sul passaggio della Luna nel vostro segno. Un Ariete con la Luna nel proprio spazio zodiacale è un Ariete iperattivo e oggi vorrai fare tremila cose contemporaneamente. In queste 48 ore comunque sei molto vigoroso.

Siete nati sotto il segno del Leone? Secondo l’oroscopo Paolo Fox una piccola o grande vittoria all’orizzonte, già fatta, adesso però Saturno opposto dice stop: stop alle competizioni, vuoi stare sereno, vuoi vivere in pace, soprattutto se hai una persona carina al tuo fianco. Per il Sagittario certo che in questi giorni l’amore è un po’ sottotono, o magari sei tu che ti stanchi accanto alla stessa persona. Se non hai una grande storia, forse è perché non vuoi legarti, non vuoi limitare il tuo raggio di azione. Devi sempre muoverti con prudenza.

L’oroscopo Paolo Fox: Ariete, Leone e Sagittario, cosa dice l’amore

Secondo l’oroscopo Paolo Fox in amore se siete del Leone, a volte vi piacciono i contrasti e potete per esempio provare emozioni particolari per il Toro, per l’Acquario, però attenzione con questi segni. e in generale, a non imporvi troppo, perché sono più forti di voi: a volte pensate di poter guidare tutte le situazioni e di non aver bisogno di consigli e magari non è così. Per il Sagittario per quanto riguarda il lavoro, una piccola delusione, perché ti aspettavi di più da persone a cui nel passato hai dato tanto. Qualche ritardo è probabile. Per l’Ariete diciamo che nella classifica generale della settimana, ti ho dovuto comunque mettere non tra i primi, perché ancora non hai quei risultati che vorresti e forse qualche obiettivo dev’essere raggiunto in autunno. Tuttavia non scoraggiarti, perché l’amore può essere molto intrigante: lo dico ai cuori solitari.

