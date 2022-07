Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 luglio 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: la giornata

Tocca a Ariete, Toro e Gemelli: la rubrica giornaliera su Radio LatteMiele dell’Oroscopo Paolo Fox passa in rassegna questi segni per la giornata di venerdì 29 luglio 2022.

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per l’Ariete

Ariete: Avete presente un fiume in piena? Io vi immagino così: pieni di energia, forza e voglia di fare. Naturalmente il corso di un fiume può sembrare sempre uguale, ma in realtà l’acqua scorre e non è mai la stessa. Quindi ognuno avrà un programma di lavoro, un progetto da mettere in gioco e, se hai una famiglia, obblighi. Forse in questo momento riuscire a fare tutto non è facile. Insomma, gennaio sembrava un mese fermo, la primavera sembrava dare una spinta a rilento, ma tra l’estate e l’autunno tanti saranno in lotta, magari anche per superare un problema personale: chi non sta bene ha una grande voglia di migliorare.

La giornata di Toro e Gemelli secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Toro: Continua questa fase di forte intransigenza, perché più ci inoltriamo in agosto e più il Toro non vorrà più accettare situazioni che si protraggono da troppo tempo, come le coppie che non si sono dette la verità, ma anche quelli in relazione da tempo che vogliono ufficializzare il loro amore. Secondo l’oroscopo Paolo Fox nel bene o nel male, in unione o in disaccordo, il giudice di questa situazione astrologica sarai tu e poi naturalmente dovrai pensare a Venere che dal 10 imprimerà, a tutta la tua vita sentimentale, un cambiamento.

Gemelli: Arriva un weekend interessante e spero che questo Giove si senta: da qualche tempo siete pronti all’azione e magari non volete vivere giornate sempre uguali. Forse, per fare i cambiamenti che avete in mente, siete stanchi e stressati, ma l’importante è avere qualche idea per la testa, perché un Gemelli fermo o annoiato è poco stabile. Ben venga quindi anche un po’ di confusione, se è favorevole.

