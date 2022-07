Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 luglio 2022/ Cancro, Leone e Vergine: previsioni

Per la giornata di venerdì 29 luglio 2022, ecco quali sono le previsioni nella consueta rubrica su Radio LatteMiele per i segni Cancro, Leone e Vergine per quanto riguarda l’Oroscopo Paolo Fox.

Cancro, che venerdì sarà? Scopri le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Cancro: Questo è un cielo diviso a metà: lavoro tutto da rifare e amore tutto da abbracciare. Se c’è una persona che ti interessa, ora di fascino ne hai parecchio. Avere un riferimento sentimentale al proprio fianco è importante perché dato che le questioni di lavoro non vanno molto bene, c’è bisogno di essere sostenuti. È vero che il Cancro, quando non trova un riferimento, sta anche bene da solo, però attenzione a non esagerare, si rischia di cadere in una sorta di narcisismo che non porta da nessuna parte.

Cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox su Leone e Vergine

Leone: Non manca vitalità, Giove in buon aspetto, adesso, conto alla rovescia arriverà anche Venere dalla tua: sei una persona piena di orgoglio e, in questo periodo, anziché accettare un compromesso, potresti dire: “Basta me ne vado!”. In realtà Giove ti protegge ma devi fare azioni caute. Secondo l’oroscopo Paolo fox sarai tu a prenderti una rivincita contro un nemico che ha cercato di bloccarti, anche se non c’è riuscito.

Vergine: Per il segno della Vergine, l’organizzazione è tutto nella vita. Se ci sono persone che però ti mettono il bastone fra le ruote oppure infrangono questo tuo desiderio di tranquillità, i rischi sono tanti: puoi andartene oppure semplicemente dire basta a una situazione. La Luna sarà nel tuo segno zodiacale domenica e lo anticipo perché, se c’è qualche problema di coppia, se ne potrà parlare nel weekend. È comunque un periodo che inizia a girare, dopo la “pausa” che c’è stata fra la fine di giugno e gli inizi di luglio.

