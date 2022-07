Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 luglio 2022/ Chi al top: Capricorno, Acquario e Pesci

Andiamo a scoprire che giornata sarà questo venerdì 29 luglio 2022 per Capricorno, Acquario e Pesci su Radio LatteMiele ecco le previsioni quotidiane dell’Oroscopo Paolo Fox.

L’Oroscopo Paolo Fox e le previsioni sul Capricorno

Capricorno: Un po’ giù di corda tra martedì e mercoledì: troppo indaffarato? Non riesci a sollevare le testa dagli impegni! Non vorrei che tutto ciò portasse anche delle preoccupazioni. Chi è solo deve pensare all’amore come a un qualcosa di molto positivo e probabilmente ci sono anche Capricorno che si sono allontanati o comunque negli ultimi mesi hanno rivisto una relazione d’amore. In realtà tu stai molto bene con te stesso: questa è una qualità, ma può diventare un problema, se tutti sono utili, ma nessuno è indispensabile, nella tua vita.

Venerdì 29 luglio, la giornata di Acquario e Pesci secondo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Acquario: Perplessi, forse nervosi, perché troppo accondiscendenti? Tanti Acquario un po’ si pentono di essere sempre troppo carini con tutti e accomodare le cose, perché ci sono persone che si accorgono di queste qualità, mentre altre se ne approfittano! Non è un oroscopo difficile ma ci vorrebbe un po’ più di complicità attorno. Fatica che si fa sentire. Torna il tema del viaggio: molti Acquario vorranno spostarsi, esplorare il mondo: spero che ci sia una situazione di vantaggio in questo senso e che non ci sia invece un partner che ti limita.

Pesci: Questo weekend è interessante. Se c’è una disputa in amore, l’unica giornata un po’ pepata potrebbe essere domenica. Secondo l’oroscopo Paolo Fox, Giove aiuta le compravendite, i contratti e gli accordi: chi lavora in proprio avrà una buona occasione da cavalcare, ma non mi meraviglierei se anche chi lavora in un’azienda volesse iniziare un progetto altrove, come cambiare ufficio o partner di lavoro. Se, per insicurezza, hai avuto a fianco una persona troppo rigida e conservatrice, adesso ti sei stancato e vuoi vivere di nuovo di fantasie. Chi l’ha detto che i sogni e la fantasia fanno male? L’importante è non perdere troppo il contatto con le realtà.

