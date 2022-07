Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 luglio 2022/ Cosa attende Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia, Scorpione e Sagittario: i segni zodiacali passati ai raggi X dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di venerdì 29 luglio 2022 nella rubrica quotidiana su Radio LatteMiele.

Cosa si aspetta la Bilancia secondo le previsioni Oroscopo Paolo Fox?

Bilancia: “La fortuna aiuta gli audaci”, ma in questo momento è meglio essere più ragionevoli che istintivi in amore. Se dai retta a questa Venere dissonante, crei solo problemi, in particolare se ritieni che il partner, da qualche tempo, sia un po’ troppo borbottone, critico nei tuoi confronti. Troppo lavoro? Troppe preoccupazioni? L’importante è andare avanti. Agosto sarà un mese d’incontri molto interessanti per i delusi dai sentimenti, ma attenzione fino al 10 a non combinare guai. Alcune coppie hanno dovuto fermarsi, nel tempo.

Oroscopo Paolo Fox, tutto su Scorpione e Sagittario

Scorpione: Ogni tanto si perde la pazienza, è cosa nota. In questi giorni abbiamo una situazione un po’ strana, una Luna agitata, forse c’è una prova da superare oppure ti annoi? Dipende. Sabato e domenica saranno giornate migliori, ma ancora per oggi ci vorrà un po’ attenzione. Secondo l’oroscopo Paolo Fox un amore, anche part-time, potrebbe consolare i single e un’amicizia, all’inizio poco interessante, si svilupperà nel tempo.

Sagittario: Per i Sagittario oggi è una “giornata sì”, poi domenica ci sarà un piccolo calo. Questa giornata di venerdì aiuta le relazioni: la Luna è giusta, anche se naturalmente devi essere tu a metterci l’impegno. C’è una bella energia! È vero che non ti accontenti mai, ma c’è la possibilità di non fermarsi, come piace a te: centrato un bersaglio, immediatamente mirerai a un altro e questo vale anche per l’amore.

