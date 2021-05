Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 maggio 2021/ Previsioni Acquario, Bilancia e Gemelli…

Le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox tornano a caratterizzare il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus specifico analizziamo i segni di Aria e le indicazioni fornite dall’astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete impazienti di scoprire che cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato 29 maggio 2021? Non vi resta dunque che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle vi saranno amiche.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Acquario e della Bilancia?

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: sei molto vitale in questo week-end. Se devi tirar fuori dei quattrini, verifica bene lo stato delle cose e accertati di potertelo permettere. Stai programmando il futuro perché non ti trovi più bene nel fare le solite cose. In amore potresti essere attratto da una situazione trasgressiva. Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Devi sfruttare questo week-end per stare bene con gli altri, vivere un sentimento importante. Questo è un periodo importante per il tuo futuro, per fare, riprogrammare. Chi è rimasto inattivo negli ultimi mesi, potrà tornare attivo. Quando abbiamo un buon oroscopo non significa che tutto ciò che facciamo andrà bene, ma è amplificato. Comunque, i riflettori sono puntati su di te.

Gemelli, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Solo se hai fatto degli errori per colpa della superficialità nel passato ora potresti ritrovarti qualche pensiero di troppo, altrimenti goditi questo cielo che favorisce gli incontri d’amore. Giove dissonante può voler dire questioni legali o burocratiche per qualcuno.

