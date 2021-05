Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 maggio 2021/ Previsioni Leone, Sagittario e Ariete…

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento trovano ampio spazio i segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete curiosi di sapere cosa riserverà la giornata odierna, sabato 29 maggio 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere in basso per leggere le parole di Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Il Leone vuole riguadagnare tempo perso: Venere e Mercurio sono favorevoli, il Sole è attivo. Questo segno, quando ha stabilito un record, vuole subito guadagnarne un altro. Attenzione alle questioni legali o burocratiche. In questo periodo le persone strampalate e strane attraggono molto”. Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox dedicate a tutti i Sagittario. Sei sempre agitato in queste ultime settimane, ma non è colpa tua. Ti senti molto teso e magari vedi le cose più complesse di quello che sono. Sei protetto in questa giornata, anche se in amore devi ritrovare un po’ di tranquillità.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo il focus sui segni di Fuoco con l’Ariete. Devi evitare qualche complicazione, questa situazione astrologica è un po’ pesante a livello di relazioni e a livello fisico. È probabile che nei rapporti di famiglia ci sia qualche disagio o magari tu non ti senta in perfetta forma: calma e sangue freddo, è il momento di programmare il futuro in maniera entusiasta. Non bloccare questa evoluzione che è comunque in corso. I nuovi amori sono importanti.

