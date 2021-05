Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 maggio 2021/ Previsioni Pesci, Scorpione e Cancro…

L’oroscopo di Paolo Fox e le sue previsioni tornano a fare compagnia a tutti gli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo approfondimento analizzeremo i segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo intervento su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, sabato 29 maggio 2021?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno dello Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Sei un po’ in pensiero per le relazioni, pare però che qualcosa si muova. Se c’è qualcuno che ti interessa, questa giornata di sabato può essere importante. Non rimandare le discussioni alla giornata di domenica”. I nati sotto il segno del Cancro cosa si devono aspettare? Tra sabato e domenica rivivranno piccole tensioni a causa di una storia d’amore che non funziona. Quando ci sono le stelle un po’ agitate, come la Luna che governa il segno, inevitabilmente si riversa questa agitazione nelle relazioni. In questo week-end sarà necessario attuare un piano per evitare contrasti.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’approfondimento circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Sappiamo che da un po’ di settimane vivi un po’ di alti e bassi, ma questo week-end va meglio. Dal 2 giugno ci sarà una Venere importante: finalmente ci saranno delle soddisfazioni in amore! Devi programmare il futuro senza guardare al passato e, anche se vorresti delle coccole in più, evita di tirare troppo la corda”.

