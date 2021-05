Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 maggio 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Il quinto e ultimo sabato di maggio non può prendere il via senza le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per tutti gli amanti dell’astrologia. In questo approfondimento ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nel consueto appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato 29 maggio 2021?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: devi riguadagnare un po’ di equilibrio, poiché questo è un periodo di decisioni per lavoro, non sempre facili da gestire. Da poco Giove è andato in opposizione e potresti essere un po’ in dubbio. Questo sabato avrai desiderio di tornare a vivere l’amore con più equilibrio. Ci sono un po’ troppi problemi, sei un po’ confuso… Il Capricorno è pensieroso ed è da ieri che non riflette, poi quando si isola diventa apatico. Domenica già le condizioni cambieranno, ma non oggi. Giove è in buon aspetto e l’amore può tornare protagonista nel mese di giugno, perché potrai capire se ami davvero una persona.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento inerente ai segni di Terra con il Toro. I Toro che vogliono avere l’amore sanno benissimo che ci vuole tanta forza per portare avanti un sentimento e adesso si cercano delle conferme. Importante evitare spese di troppo! Questo Saturno dissonante parla comunque di una situazione di lavoro che si ridimensiona, quindi, se prima facevi molte cose, probabilmente ne farai un po’ di meno, oppure, se sei alle prime armi, dovrai fare un po’ di praticantato. Non tutti sono contenti di ciò che sta accadendo e in questo week-end sarà importante ritrovare i sentimenti.

