Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 maggio 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: la loro giornata

Domenica di relax, impegni, famiglia o lavoro per i 12 segni zodiacali. Qualunque sia il programma di questo 29 maggio, c’è sempre la solita domanda che tutti si pongono non appena comincia la giornata: come andrà questa domenica? Ce lo dice l’Oroscopo Paolo Fox nel suo appuntamento su Radio Latte Miele. Scopriamo le previsioni per i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 maggio 2022/ Le stelle di Cancro, Scorpione e Pesci

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Marte nel segno

Ariete, si avvicina un novilunio importante. In realtà lo avremo il 30, ma potresti risentirne fin da adesso. Questo è un oroscopo molto importante, ma non è escluso che tu sia un po’ nervoso e convulso visto che quando devi fare qualcosa di importanti ti senti così. Un consiglio dall’Oroscopo Paolo Fox: regola i conti in sospeso, taglia le spese superflue e non arrabbiarti per le cose inutili. Questo è un periodo che potrebbe addirittura regalarti un’occasione per cambiare vita. Marte è nel tuo segno quindi sei leggermente impetuoso.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 30 maggio-5 giugno 2022/ Opportunità per Bilancia e...

Oroscopo Paolo Fox: il cielo di Leone e Sagittario

Leone, l’Oroscopo Paolo Fox continua a dire che questo è un cielo importante. Giugno sarà ancora più utile per coloro che devono mettersi in gioco sul lavoro. Dal punto di vista professionale non si può escludere niente, perché Giove favorevole potrebbe anche riportare un lavoro che hai fatto nel passato e darti più valore rispetto a prima. Insomma, è un momento di forza un po’ per tutto, anche per i sentimenti. A giugno però saranno revisionati. Se c’è una persona che non ti interessa, sarai tu a dire stop e a capire come stanno le cose.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 30 maggio-5 giugno 2022/ Emozioni per Acquario e...

Sagittario, sei sempre più spinto verso una situazione innovativa che non devi cercare di bloccare. In questa giornata si parte bene, si finisce ancora meglio. Giove è positivo e tutti coloro che vogliono vincere una sfida possono agire. Gli obiettivi diventeranno sempre più importanti via via che passano i mesi e la creatività sarà il mezzo per arrivare alla meta, dice l’Oroscopo Paolo Fox. Ecco perché non si può escludere anche un pizzico di fortuna in più.











© RIPRODUZIONE RISERVATA