Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 maggio 2022/ Le stelle di Cancro, Scorpione e Pesci

Non è un momento semplicissimo per i segni di acqua. Questa domenica prevede infatti qualche agitazione per Cancro, Scorpione e Pesci. I tre segni infatti vivranno una giornata con qualche pensiero di troppo. Per il cancro c’è un po’ di stanchezza e qualche ombra anche nei rapporti di coppia. Lo scorpione ha qualche dissonanza in merito a rapporti e lavoro. I pesci potrebbero invece provare qualche malinconia in questa domenica. Leggiamo cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox sui canali di Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, qualche agitazione

Cancro, il fatto che Venere non sia più contrario al tuo segno è già un elemento di forza. Coloro che hanno vissuto una crisi, un distacco o un problema, piano piano supereranno tutto. C’è comunque un’agitazione: questo potrebbe gettare anche qualche ombra sui matrimoni che non mostrano segnali di crisi, perché ciascuno nella coppia sta risvegliando il desiderio di portare avanti progetti che però non sono realizzabili ma che magari sono troppo individualisti. Anche sotto un’apparente tranquillità, si può nascondere qualche momento di agitazione. Molti Cancro sono anche stanchi di fare da cuscinetto per le crisi altrui. Il consiglio dell’Oroscopo Paolo Fox è: curate sempre la forma fisica.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Pesci, giornate agitate

Scorpione, questo potrebbe essere un momento un po’ agitato. Sabato qualcuno potrebbe aver alzato la voce oppure aver rinunciato a un progetto. I più saggi non si arrabbiano più e vivono alla giornata, ma chi non sfrutta questa filosofia ieri si è innervosito e ancora la giornata di domenica parte con qualche dissonanza, come spiega l’Oroscopo Paolo Fox. Pomeriggio migliore: la Luna non sarà più opposta. Questo è un periodo sperimentale per i nuovi progetti. In amore, attenzione alle parole.

Pesci, questa giornata diventa un po’ pesante verso sera. Lunedì e martedì, fate attenzione alle parole e a non far tornare una certa malinconia. A volte ti fai prendere dai ricordi: attenzione a non cadere nella trappola dei sentimenti non appagati. Se sei solo e in cerca di un nuovo amore, Venere aiuta, perché è tornata favorevole. Amore e passioni positive, comunque, torneranno importanti da mercoledì. Attenzione a non fare le cose di corsa, soprattutto da questa sera, spiega l’Oroscopo Paolo Fox.

