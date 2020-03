Oroscopo Paolo Fox oggi 29 Marzo 2020/ Leone, Ariete e Sagittario che giornata sarà?

OROSCOPO DI OGGI PER ARIETE LEONE E SAGITTARIO

Previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox che tornano anche in questa domenica 29 marzo 2020 su Radio Latte e Miele. Subito protagonisti i segni di Fuoco: l’Ariete deve cercare di evitare i piccoli conflitti, serve un po’ di tempo e non volete mai perdere tempo, vi piacerebbe avere soluzioni immediate nella vita. In tempi non sospetti eravate già pieni di contraddizioni e avete chiuso anche l’anno 2019 con qualche problema. Un po’ quello che è capitato di recente ha confermato una situazione in atto. Avete bisogno di coraggio e aprile porta emozioni più grandi in amore. Il Leone non deve rischiare inutilmente ma non deve neppure preoccuparsi se gli eccessi sono considerati tali da persone che non hanno ragione, però se in questo periodo vi mettete di traverso rispetto a vari ragionamenti è giusto che sia così, aprile sarà migliore per i sentimenti. Bisogna tentare un recupero.

Ultimo segno di Fuoco è il Sagittario, che ha bisogno di chiarezza, siete sottoposti a stress. Le prime giornate di aprile saranno strane per l’amore e in questo momento ci sono dei cambiamenti di rotta. Si può trarre un insegnamento dai brutti momenti e tutte le insicurezze possono essere superate. L’unico neo è il periodo di maggio in cui Venere sarà contraria. I momenti peggiori li vivranno quelli di voi che hanno due storie.



© RIPRODUZIONE RISERVATA