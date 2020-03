Oroscopo Paolo Fox oggi 29 Marzo 2020/ Scorpione, Acquario, Gemelli, Pesci e…

Focus sui segni d’Aria per quanto riguarda le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele. In questa domenica 29 marzo 2020 i Gemelli che attendono un riconoscimento ora possono cercare di risolvere dei problemi. Siete preoccupati per voi e per le persone a cui volete bene. Nei periodi più difficili vivete belle emozioni e cercate soluzioni, nonostante le cose che vi circondano. La Bilancia? Deve evitare le piccole discussioni, oggi Saturno attivo. Nonostante le insicurezze potete fare un passo in avanti. Spesso sembrate più sereni e internamente siete tesi. Ultimo segno d’Aria è il segno dell’Acquario: Fox per il segno nota una situazione di disagio, vi trovate improvvisamente contro le altre persone ma ora meglio evitare le situazioni che possono creare disagio. Nell’amore il vostro cuore vuole alternative.

Cancro, Scorpione e Pesci quali sono i segni più fortunati secondo l’oroscopo di oggi?

Cancro, Scorpione e Pesci sono i segni d’Acqua oggetto delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox sulle frequenze di Radio Latte e Miele in questa domenica 29 marzo 2020. Per il Cancro segno dello zodiaco giornata faticosa e insofferente: questo si aggiunge a uno stato di disagio che avete dall’anno scorso. Siete governati dalla Luna ma ora potete superare qualche afflizione e piccoli ostacoli. Saturno non sarà più opposto a breve e la cosa vi permette di liberarvi di un peso. Capitolo Scorpione: lo Scorpione deve liberarsi di un peso ma deve evitare le arrabbiature. Da un paio di settimane cercate sempre di fare solo il minimo indispensabile. Dovreste notare che tutto quello che state facendo comporta sempre un doppio intervento. In coppia potrebbe riemergere un problema. Chiusura dedicata al segno dei Pesci: i nati nel segno hanno critiche immeritate e tensioni soprattutto in amore se le persone non sono dalla vostra parte e ci sono tensioni si devono risolvere. Ci sono in ballo questioni che non funzionano. Siete tra i segni che da aprile si troveranno a rivedere le proprie posizioni



