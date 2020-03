Oroscopo Paolo Fox oggi 29 Marzo 2020/ Toro, Vergine e Capricorno

Oroscopo di oggi per Toro, Vergine e Capricorno

Toro, Vergine e Capricorno sono i segni di Terra di cui Paolo Fox parla nelle sue previsioni dell’oroscopo di oggi, domenica 28 marzo 2020, sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Il Toro, secondo segno dello zodiaco vorrebbe avere garanzie in più ma nulla è sicuro perché in questi giorni c’è un Saturno particolare. Le stelle dicono di rimandare. Dovete fare i conti, spostare un evento o rivedere le spese programmate. L’amore almeno è dalla vostra parte e ora lo dovete investire. La Vergine spesso e volentieri è a caccia di solidità: volete concretezza da tutte le persone che avete attorno e aprile, maggio e giugno sono i mesi in cui pensate più al lavoro che a tutto il resto. Il periodo è complesso. Per fortuna trovate in ogni caso qualcosa da fare. Alla fine avete sempre l’armadio di organizzare o le carte da mettere in ordine. Questo è molto importante perché avere attorno a sé organizzazione permette anche di risparmiare soldi.

Capitolo Capricorno: un segno che ha portato con sé un bagaglio di esperienze enormi. Ogni ricordo e sofferenza per voi è motivo di crescita. Chi ha il partner giusto al proprio fianco ha dovuto rivedere le proprie posizioni, ora vivete una situazione particolare. Le indecisioni vanno allontanate.



