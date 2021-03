Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 marzo 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno…

Toro, Vergine e Capricorno: i segni di Terra sono, immutabili, questi. A cambiare di giorno in giorno sono invece le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox: cos’avrà in serbo per la giornata di oggi lunedì 29 marzo 2021? Diamo un’occhiata a cos’ha detto oggi nel consueto appuntamento con la rubrica Latte&Stelle di Radio Latte e Miele…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Toro e della Vergine secondo Oroscopo Paolo Fox?

Primo segno di Terra è il Toro: la giornata di oggi sembra aprire in maniera interessante una settimana che potrebbe regalare qualche buona notizia ma anche molte responsabilità. Per riuscire ad ottenere dei buoni successi potrebbe essere necessario scontrarsi con alcune persone: si consiglia di agire con prudenza.

Capitolo Vergine: Marte e Mercurio in aspetto conflittuale sembrano indicare qualche piccola difficoltà legata alle personalità con cui si è costretti ad avere a che fare: molti potrebbero soffrire un ambiente poco stimolante, assumendo quindi atteggiamenti polemici. Questa situazione potrebbe creare dei dubbi: attenzione a non lasciare che tutto ciò influisca negativamente su un sentimento.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiusura riservata al segno del Capricorno: questo lunedì invita a riflettere attentamente su cosa si desidera portare avanti, per evitare di disperdere le energie. Le ultime settimane potrebbero essere state particolarmente stancanti, e queste giornate potrebbero risentirne: attenzione a dubbi e nervosismo.

