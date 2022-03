Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 marzo 2022/ Acquario, Bilancia e Gemelli: previsioni…

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox caratterizzano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo approfondimento esamineremo i segni di Aria e le indicazioni date dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete ansiosi di sapere cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto concerne la giornata di oggi, martedì 29 marzo 2022? Non rimane allora che proseguire nella lettura del presente articolo e capire se le stelle – come vi auguriamo noi de “IlSussidiario.net” – saranno vostre amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: in questo momento siete gli unici artefici del vostro destino, la combattività non vi manca, ma attenzione a Mercurio in transito che indica cautela. Per i primi di aprile potrebbe nascere una nuova occasione o addirittura un amore imprevisto.

Ora invece è giunto il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. L’inquietudine vi appartiene in questo periodo, anche per carattere siete persone sempre sul piede di partenza. Attenzione a qualche fastidio di carattere fisico e morale, cercate di riconquistare il giusto equilibrio, soprattutto entro il mese di aprile. Avete ancora l’occasione di migliorare sotto diversi punti di vista e stare meglio. Aspettare troppo fino a maggio potrebbe esporvi a rischi piuttosto evitabili.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono anche per quest’oggi l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Questa settimana il Cielo sarà diviso in due. Da un lato ancora si è lontani dal periodo di forza previsto per maggio e dall’altro comunque ci sarà modo di darsi da fare dal punto di vista professionale. Attenzione anche alle emozioni, sarà più facile dare spazio ai sentimenti veri.

