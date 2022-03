Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 marzo 2022/ Leone, Sagittario e Ariete: chi al top?

Nuovo appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, dedicate a tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento daremo spazio ai segni di Fuoco, per mezzo delle previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete smaniosi di conoscere che cosa riserverà la giornata odierna, martedì 29 marzo 2022, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere questo articolo verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Più il mese di aprile si avvicina, più sarà possibile annullare ogni tensione. È finalmente in arrivo il momento di vivere i sentimenti in maniera più intensa, molti di voi hanno già iniziato un cammino importante seppur con qualche distrazione. Fidatevi delle stelle, ma attenzione alla stanchezza”.

Viriamo adesso sulle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario: fin da ora sarà importante progettare per i grandi successi previsti per il mese di maggio. Potrebbe esserci un ritorno importante che potrebbe riguardare anche la vostra interiorità. Le idee non mancheranno e sarà più semplice vivere una passione senza la paura di sbagliare.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Con questo martedì si parte per la riscossa, in attesa dell’arrivo di Giove previsto per i primi giorni di maggio. Il Sole nel segno da inizio ad un periodo florido. Attenzione a porsi gli obiettivi giusti senza andare troppo di fretta, potrete anche allontanarvi da progetti poco ambiziosi.

