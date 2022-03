Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 marzo 2022/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e salute

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche oggi catalizzano l’attenzione degli appassionati di astrologia, materia tanto imperscrutabile quanto indicativa del nostro destino. In questo focus ci concentreremo soltanto sui segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni date dall’astrologo stesso durante il suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. Nel dettaglio, cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, martedì 29 marzo 2022?

I Fatti Vostri, oroscopo Paolo Fox settimanale 28 marzo-3 aprile 2022/ Classifica segni

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita così: “La settimana che inizia potrebbe portare emozioni contrastanti, forse i single potrebbero sentirsi smarriti, così come le coppie affermate potrebbero incontrare polemiche. Il periodo non è dei migliori per i sentimenti, non smettete però di inseguire la felicità”.

Oroscopo domani 29 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore e…

Chi è nato sotto il segno del Cancro prenda appunti: nella classifica generale occupate una posizione intermedia, la voglia di ripartire non manca. Attenzione a qualche divergenza familiare, in particolare con i fratelli. Non amate le competizioni in ambito sentimentale, in questo momento una circostanza simile potrebbe essere alla base del vostro nervosismo.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Siete in un periodo florido anche se non siete al top dal punto di vista dell’umore. Avete superato tante situazioni pesanti, siete decisamente ancora i più forti dal punto di vista della tenuta. L’attrazione è dalla vostra e sapete bene come sfruttare la vostra forza magnetica. Attenzione a Venere che torna nel segno dal 5 aprile, anticipando anche Marte e Giove e creando un Cielo davvero interessante per i mesi a seguire”.

Oroscopo domani 29 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Amore e lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA