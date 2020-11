Oroscopo Paolo Fox oggi 29 novembre 2020/ Che giornata sarà? Ariete, Cancro, Pesci…

Previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox che tornano a farci compagnia anche in questa domenica 29 novembre 2020. Sulle frequenze di Radio Latte e Miele si parla di tutto lo Zodiaco, ma noi concentriamoci prima sui segni di Fuoco. Ariete: il pomeriggio di questa domenica aiuterà a ripartire dopo mesi di grandi difficoltà. Gli impegni che si sono succeduti nel corso delle ultime settimane potrebbero aver portato qualcuno a mettere in secondo piano i rapporti interpersonali, ma adesso sembra essere arrivato il momento di recuperare. Leone: queste sembrano essere giornate di grande nervosismo, specialmente se si è circondati da persone che premono per la risoluzione di un problema complesso. Gli ultimi due giorni potrebbero essere stati piuttosto pesanti, per questo oggi sarebbe bene cercare di concedersi qualche svago in più. Ultimo segno di Fuoco è il Sagittario: la giornata invita ad evitare i conflitti, specialmente se già durante i giorni scorsi si sono verificate divergenze e scontri. Possibili imprevisti e cambi di programma inaspettati.

PREVISIONI OROSCOPO FOX 22 NOVEMBRE: SEGNI DI TERRA

Passiamo adesso ad analizzare le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele per i segni di Terra. Si parte dal Toro: queste giornate invitano a sanare alcune questioni economiche che potrebbero rendere l’inizio del 2021 più complesso del previsto. Con l’arrivo del nuovo anno le situazioni già iniziate si rafforzeranno, ma potrebbe esserci poco spazio per cambiamenti troppo consistenti. Attenzione a tutto ciò che riguarda l’amore. Capitolo Vergine: presto sarà possibile uscire dalla condizione di pesantezza che sembra aver caratterizzato le ultime giornate, ma questa sera si potrebbe ancora risentire di un po’ di stanchezza. Con gli inizi di Dicembre arriveranno notevoli vantaggi. Ultimo segno di Terra? Ovviamente il Capricorno: questo oroscopo permette di consolidare le proprie posizioni. Nonostante le grandi capacità di adattamento dei nati sotto questo segno, ora sembra finalmente possibile non accontentarsi più e cercare di fare tutto il necessario per riuscire ad ottenere ciò che si desidera. Con l’arrivo di Dicembre sarà più facile anche pensare ai progetti di coppia.

PREVISIONI OROSCOPO FOX 22 NOVEMBRE: SEGNI D’ARIA

Radar sui segni d’Aria per quanto riguarda le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele. Iniziamo la nostra carrellata di informazioni astrali dai Gemelli: un positivo transito lunare sembra regalare un po’ di serenità in più. Il prossimo anno aprirà la strada a molti grandi progetti alimentati dalla grande creatività dei nati sotto questo segno, motivo per cui questi mesi dovrebbero essere dedicati a prepararsi nel migliore dei modi. E la Bilancia? Queste giornate segnano la necessità di circondarsi di persone valide per riuscire ad affrontare al massimo questa situazione di cambiamento. Confrontarsi può essere un arricchimento, ma attenzione a non lasciarsi influenzare troppo. Chiusura obbligata con il segno dell’Acquario: che domenica 29 novembre sarà per i nati sotto questo segno? Secondo Paolo Fox, dopo una mattinata abbastanza pesante, la giornata sembra proseguire con qualche soddisfazione in più anche se resta una generale frustrazione dovuta ai cambiamenti che non è possibile attuare nell’immediato. Giornate positive per fare progetti. Avrà ragione?

PREVISIONI OROSCOPO FOX 22 NOVEMBRE: SEGNI D’ACQUA

Dopo i segni di Fuoco, Terra e Aria tocca a quelli d’Acqua per le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele. Cosa devono aspettarsi i nati Cancro? Alla fine di questi due anni che hanno visto la presenza ingombrante di Saturno all’interno di questo segno mancano appena due settimane, ma già ora è possibile avvertire una nuova serenità. Novità in arrivo. Che domenica 29 novembre sarà invece per lo Scorpione? Dopo una mattinata pesante, questo pomeriggio potrebbe offrire qualche occasione in più per godere delle opportunità offerte da una Venere molto positiva. Con l’arrivo di Dicembre si aprirà una fase molto interessante per tutto ciò che riguarda amicizie e relazioni. Non possiamo chiudere questo pezzo senza aver prima dato spazio all’oroscopo di oggi dei Pesci: chi li sentirebbe se ci azzardassimo a farlo? Questo pomeriggio potrebbe portare alcuni ripensamenti capaci di confondere le persone circostanti creando un po’ di caos, specialmente nelle relazioni cominciate da poco dove il bisogno di certezze è maggiore. Nonostante la malinconia che ne deriva, potrebbe essere necessario chiudere alcune situazioni.



